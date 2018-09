//Esteban Lamothe trató de “payaso” a Macri

Tras borrar su polémico tuit

Esteban Lamothe se expresó en Twitter contra el Presidente y anunció su ausencia en el final de “El Marginal”.

Esteban Lamothe manifestó su ira en las redes sociales por las medidas del presidente Mauricio Macri. No sólo lo hizo en su Twitter, sino que también lo hizo a través de Instagram Stories.

“¡Mauricio Macri, andate a la mierda! ¡Te lo pido por favor!”, escribió el actor del Marginal. A los minutos eliminó el tuit. Hoy explicó el por qué de su decisión..y explicó: “Borré mis tuits que repudiaba a Macri porque los defensores de este payaso, ¡además de ser bobos, no saben leer! ¡Burros!”.

En su cuenta de Instagram, Esteban Lamothe, dijo que no estará presente en la final del Marginal que se llevará a cabo en vivo desde Tecnópolis. Cabe destacar que a partir de las 21, los actores y protagonistas de la miniserie formarán parte de un especial que organizó el canal.

Borre mis tuits que repudiaba a Macri porque los defensores de este payaso, además de ser bobos, no sabes leer! Burros ! — esteban lamothe (@estebanlamothe) 4 de septiembre de 2018

Él escribió a través de una historia de Instagram: “Por razones de salud, no voy a poder estar esta noche en Tecnópolis acompañando a la gente, a mis compañeros de elenco, directores y productores en la proyección del último capítulo -contó-. Me da una enorme pena, pero me toca quedarme y cuidarme. Mi corazón estará ahí, palpitando este último capítulo hermoso. Gracias por este viaje increíble que fue hacer este programa”.

