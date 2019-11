//Este miércoles no hay bancos

Por el día del Trabajador bancario

Es por el Día del empleado bancario. A simple vista una sucursal cerrada puede complicar la rutina, gran parte de las operaciones se pueden concretar, mientras que algunas transacciones no tiene impedimentos pero sí demoras.

Este miércoles es el ´Día del empleado bancario’, por lo que las instituciones no abrirán sus sucursales. Sin embargo, a diferencia de décadas atrás, cuando la tecnología no estaba tan involucrada en el sistema financiero, la operatoria diaria casi no se verá afectada. De todas formas, no se trata de un día más, por lo que es necesario saber qué canales y qué transacciones están habilitados.



Varios bancos le anunciaron a sus clientes qué podrían hacer y qué no. En líneas generales, todos operan igual a un día de fin de semana aunque no habrá clearing como es habitual para esta fecha.

Aplicaciones (Apps): se podrán hacer consultas, pagos y transferencias. En el caso de los pagos, se toma como fecha de operación el primer día hábil; en el de las transferencias serán inmediatas cuando sean entre dos entidades de la red Link, en tanto que, las que involucren a Banelco, pueden no ser inmediatas porque utilizan otro mecanismo de compensación.

Homebanking: además de las consultas habituales, están habilitadas las transferencias, los pago de tarjetas y de servicios. Aquí también se repite lo que sucede con las operaciones por las Apps de los bancos, los pagos figurarán con la fecha del jueves y las transferencias podrían tener demoras si son entre el canal de Banelco.

Extracciones: los cajeros funcionan las 24 horas, como siempre, incluso serán «más cargados» que otros días. «Vamos a dejarlos bien llenos, con las denominaciones más altas», dijo un empleado de una sucursal.

De todas formas, también están habilitados los retiros por Extra cash, que tiene un tope de $5.000 y están disponibles en más de 10.000 locales, en lo que se encuentran supermercados y farmacias, entre otros.

Terminales de autoservicio: se puede hacer depósitos en efectivo, cheques y pago de tarjetas sin horarios, pero como no hay clearing, los cheques, por ejemplo, no se acreditarán como si fuera un día hábil.

En cuanto a los negocios de acciones y bonos, sí trabajan las mesas, es decir que sí se hacen operaciones, pero no se liquidan en el día, se pueden toman para liquidarse el día posterior.

Fuente: Cronista.com.

