//Este es el audio de la nota a Nahir en la cárcel: “Ellos no sabían mi…”

En las últimas horas se conoció el audio de la polémica entrevista hecha a Nahir Galarza desde la cárcel donde cumple condena.

Hace algunas semanas se conoció una entrevista que le hicieron a Nahir Galarza desde la cárcel. Esa fue la primera entrevista de Nahir desde que fue investigada -y luego condenada a perpetua- por el crimen de Fernando Pastorizzo.

Ahora se conoció el audio de la entrevista hecha a Nahir Galarza en la Unidad Penal N°6 de Paraná, provincia de Entre Ríos, donde cumple su condena a cadena perpetua. Tal como se habría desprendido de la entrevista, Nahir cuestionó a quienes la juzgaron sin conocerla.

“Todo el día ‘Nahir es esto, Nahir es lo otro’. Describían mi personalidad, cómo era, ¿y qué saben, si yo nunca hablé? Se dicen mentiras y en realidad nadie sabe nada sobre mí. Yo no le echo la culpa a los medios, porque en realidad ellos no sabían mi lado, mi parte; lo que sí me molesta es que se haya fomentado odio hacia mí. Si no me conocían, si yo nunca hablé”, expresó Nahir Galarza en dichos audios, entre otras declaraciones.

Fuente: Minuto Uno.

