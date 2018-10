//“Escucha y ríe”: Los avances de Santino, el niño que nació con rara enfermedad

Es oriundo de Federación

Santino, el niño oriundo de Federación que nació con hidranencefalia, recibió su tercera terapia regenerativa de células a la que está siendo sometido en Ecuador. Piden ayuda para continuar el tratamiento.

“Ya no convulsiona, no depende del oxígeno, come sólidos por boca, te escucha y se ríe, entre otros avances”, destacó su mamá, Daniela Lozano a Tal Cual Medios.

“El miércoles, Santi recibió finalmente su tercera terapia celular de forma correcta, donde el médico decidió reforzar el tratamiento en la parte respiratoria para que no sufra tantos ataques”, comentó la mujer.

Cabe recordar que el pequeño oriundo de Federación nació con Hidranencefalia que es la falta total o casi total de cerebro. Pero además padece “Síndrome de West, es intolerante a la lactosa, tiene Laringoespasmo y se broncoaspira, por eso se alimenta por sonda nasogástrica y necesita apoyo de oxígeno”.

A lo largo de estas tres terapias, según destacó su madre, registró “una gran evolución”.

“Si bien el viaje y la exposición a esto lo cansa muchísimo y ahora por ejemplo tiene que usar por un tiempo barbijo porque no puede sufrir los cambios de clima, estamos convencidos de que este es el camino para mejorar su calidad de vida”, animó.

Santi debe realizar un total de cinco terapias, pero “ahora vamos a dejarlo descansar un tiempo, volvemos a la cuarta terapia en diciembre y la ultima la haremos en febrero antes que cumpla sus dos años de vida”.

La determinación de esperar unos meses surge además, porque su familia debe reunir el dinero que demanda el costoso tratamiento en Federación. “En esta ultima oportunidad, tuvimos que completar lo que necesitábamos con la ayuda de un familiar, tenemos un crédito que pagar y realmente la situación es difícil por eso seguimos pidiéndole a la gente que no nos abandone en esta lucha”, arengó la mamá del pequeño.

Independientemente de la cuenta que sus padres han abierto en el Banco Nación a nombre de Lozano Daniela Alejandra. CBU: 0110258330025809406665 y de los números de contacto que son el (03456) 15476644 o el (03456) 15534868, Lozano comentó que planean realizar una “feria de ropa, platos, ollas y todo lo que se pueda vender, con el fin de continuar juntando dinero en estos meses que resta para la cuarta terapia”.

Santi junto a su mamá aún se encuentra en Ecuador y viajarán en la mañana del próximo viernes de regreso a su hogar, en la ciudad de Federación.

