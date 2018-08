//Escalada del dólar: Analistas explican las razones de la imparable suba

Presión cambiaria en el mercado

El dólar escaló a $34,40 para la venta y es 7,33% de aumento en un solo día, luego del anuncio del presidente, sobre un acuerdo con el FMI para “adelantar” fondos. Analistas explican las razones de la “fiebre verde”.

En una jornada de tensión y de fuerte demanda que el Banco Central no pudo contener, el dólar escaló hoy a $34,40 para la venta en la city porteña, 7,33% de aumento en un solo día, luego del anuncio del presidente Mauricio Macri sobre un acuerdo con el FMI para “adelantar” fondos.

Según un promedio realizado por el Banco Central, el billete finalizó la jornada a $33,13 para la punta compradora y a $34,40 para la vendedora.

El martes, el dólar había operado a $32,05, por lo cual registró un fuerte aumento de $2,35, es decir de 7,33 por ciento, de un día para el otro.

En un mensaje emitido desde Olivos, el mandatario admitió que hubo “nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados”.

Tras ello, el dólar abrió con tendencia alcista y su precio tomó impulso con el correr de las horas.

“El anuncio del Presidente no convenció al mercado”, es la respuesta que dan los analistas ante la pregunta de por qué luego de que el Gobierno indicara que había acordado un adelanto de desembolsos del FMI subiera el dólar más de dos pesos en un día y cerrara arriba de $34. Además, señalaron que la depreciación del peso del 8% en el día no tiene una explicación económica, sino política.

“Se dieron muy pocos detalles y la gente tiene muchas preguntas. Fue una presentación tan corta y no se explicó el alcance de la ayuda y que implica para el país. Ya había rumores de un paquete de US$15.000 millones, pero el anuncio no logró calmar los mercados”, explicó Miguel Kiguel, director de Econviews.

“Estamos con un tema que va a más allá de la economía, se trata del comportamiento de los inversores que hoy están en modo de comprar de dólares sin importarles el precio. No hay una salida clara. Estamos en un proceso de suba del tipo de cambio que claramente todavía no se terminó, aun con cada acción que toma el Gobierno como la intervención en el mercado y la suba de tasas. El anuncio del Presidente era una carta importante, pero está claro que fue más negativo que positivo”, agregó.

“Hay una dinámica de pánico contra el peso y el Gobierno más que buscar respuestas económicas debería buscar respuestas políticas, porque tiene un problema de confianza. No descarto que a partir de ahora los políticos terminen agarrando el volante y haciendo algo. Cuando la política no da respuestas, lo hace el dólar. Hoy entramos en un día de pánico”, dijo Miguel Ángel Boggiano, CEO de Carta Financiera.

Alarmante

Por su parte, el economista Christian Buteler dijo que “no hay ninguna explicación lógica para lo que está pasando”. Y añadió: “Las explicaciones las debería dar el Gobierno, el Banco Central o Hacienda, porque esta demostración total de fuera de control de la situación es alarmante”.

“El anuncio no era para calmar el dólar, era para apuntalar los bonos y asegurarse que pase lo que pase el Gobierno iba a tener todos los dólares para pagar sus vencimientos. No era un anuncio que iba a impactar en el tipo de cambio y lo iba a hacer bajar, pero tampoco lo que ocurrió, que se depreció la moneda un 8%. Es incomprensible, mas allá que los mercados tienen su propia dinámica y reaccionan sin una explicación matemática. Hoy necesitamos la palabra de funcionarios”, agregó.

Incertidumbre

“Mucha explicación no hay. El Gobierno despejó las dudas de su programa financiero de 2019 con el anuncio de hoy, pero igual hubo pánico y venta de bonos. Que no hayan presentado números puede ser una explicación”, dijo el economista Iván Carrino, de la consultora homónima.

“Había mucha confianza del mercado cuando el Gobierno asumió, pero eso fue quedando en promesas y relatos. Hoy no solo hay incertidumbre por si pierde Macri las elecciones del año que viene pero también hay dudas sobre su programa económico si gana”, agregó. Fuente: (La Nación).-

