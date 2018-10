//Entrerriana tiene 83 años y hace hasta 100 cuadras por día en tricicleta

Una vida muy movidita

Ya va por la segunda tricicleta. La primera que tuvo aún está guardada en su casa, esperando volver algún día a las calles de la ciudad. Desde hace 30 años Yola Heinze de Wollenberg recorre en su tricicleta las calles de Viale. Por día, la mujer hace entre 90 y 100 cuadras. “No me canso y me encanta. Todos los días concurro a cuidar mis nietos y a hacer mandados”, explica la mujer.Ya va por la segunda tricicleta. La primera que tuvo aún está guardada en su casa, esperando volver algún día a las calles de la ciudad. Yolanda tiene 83 años, pero no se nota. “Cumplo el mismo día que Mirta Legrand”, dice entre risas. Pero aclara de inmediato: “Mirta tiene diez años más que yo”. Cuando se ve obligada a quedarse quieta, sea por lluvia o por algún dolor pasajero, Yola siente que algo le falta. “Es como que me deprimo”. “Hasta el médico me pidió que nunca abandone mi bici. El doctor se dio cuenta que me hace muy bien”, relata al sitio Nueva Zona. Ama los deportes. Además, es fanática de los documentales, principalmente sobre historia. Hace cinco años se ganó un auto cero kilómetro en el Bono del Asado con Cuero. Pero no lo usa. Sólo lo tiene para que sus hijos la lleven a Paraná. “Ella prefiere, antes que nada, su tricicleta”, cuenta Lili, su hija. Los chicos del barrio, cada vez que la ven, le piden que haga Willy (levantar la rueda delantera mientras avanza). “Pero no estoy para tanto”, sonríe Yola. Por más sencillo que parezca andar en una bici de tres ruedas, no es para cualquiera. Unos vecinos de Yola, que tenían intenciones de comprarse una, se la pidieron prestada para probarla. “Pero no pudieron andar, ya que no es tan sencillo”, explica la mujer. Yola no tuvo ese problema. Desde que salió de la bicicletería el día que la compró, se fue andando. Aprendió enseguida. Y así, desde hace ya 30 años, recorre todos los días las calles de Viale.

Fuente: Nueva Zona