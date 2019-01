//Entre Ríos exporta 20.000 toneladas de madera a China

Desde Concepción del Uruguay

En el marco de la reactivación portuaria que impulsa el gobernador Gustavo Bordet, desde el puerto de Concepción del Uruguay se lleva a cabo la exportación de 20.000 toneladas de madera de pino entrerriano con destino a China.

El ultramarino panameño “Bergebulk” ya está trabajando en el lugar.

Con 100 operarios abocados de manera directa en el muelle, más otros 400 vinculados a la madera, al transporte y distribución, y todos los puestos de trabajo que se generan de manera indirecta, el puerto de Concepción del Uruguay se encuentra por estas horas trabajando a pleno y en todos los turnos para concretar el embarque de las 20.000 toneladas de madera de pino en rollizos hacia China. Es la primera vez que Argentina realiza este tipo de exportaciones al gigante asiático, y el tercer barco de estas dimensiones que sale desde el puerto entrerriano.

La operación se enmarca en el contrato suscripto por la empresa Urcel Forestry & Logistics que planea invertir 60 millones de dólares (aproximadamente 2400 millones de pesos) en un año en la provincia. La madera en China es utilizada para industrias de muebles, pallets y encofrado para la construcción y procesos productivos de aserrado.

En ese contexto, autoridades y operadores portuarios destacaron la reactivación económica que significa el funcionamiento del puerto para la ciudad y para la región. También subrayaron el esfuerzo de la gestión de Gustavo Bordet para concretar el dragado del río y las gestiones que la provincia viene realizando con instituciones públicas y privadas a escala internacional para que se lleven a cabo las operaciones de exportación de los productos regionales entrerrianos.

Este viernes y mientras presenciaba el embarque, el titular del Instituto Portuario provincial, Carlos Schepens, señaló que “iniciamos el año a un ritmo muy importante, con el primer barco en el puerto de Concepción del Uruguay con rollizos de pino”.

Explicó que dicho embarque forma parte de “una alianza estratégica que hemos establecido con la firma Urcel Forestry & Logistics, que se inició el año anterior con dos barcos y con la que hemos trabajado fuertemente en la finalización del dragado del río y en la problemática del balizamiento. Esperamos que en este barco se note realmente la diferencia a favor del puerto, de la exportación y de los productores”.

Agregó que con esto “también podemos empezar a pensar en la otra etapa, a partir de la base de tener dos barcos mensuales desde este puerto y probablemente un barco de Ibicuy, y estamos trabajando en la posibilidad de la exportación de tablas”.

“El Bergebulk es un barco ultramarino de 186 metros de largo, que pasará las 20.000 toneladas en esta carga, lo que es muy bueno ya que va a ser un record del puerto”, acotó.

El funcionario hizo hincapié en el trabajo del “Comité del Río Uruguay que el gobernador cuando era intendente de Concordia conformó en distintos lugares y que tuvo una actuación determinante”. Además, destacó la “actitud muy firme del gobernador Gustavo Bordet para que la CARU llevara adelante el dragado. La responsabilidad nuestra está cumplida ya que hacía dos años que veníamos trabajando con la firma Urcel para carga de contenedores y rollizo de pino”.

El sueño de poder exportar



Por su parte, el titular de la Asociación de Madereros de Concordia, Guillermo Brellis, dijo que “estamos muy contentos, ya que nosotros producimos madera y la idea es poder exportar nuestros productos; es un sueño que hace muchos años queremos lograr y creo que de la mano de este gobierno y de la empresa empezamos una negociación para ver si se puede realizar a futuro”.

Brellis indicó que la madera que se embarca “proviene de la zona de la costa del río Uruguay, toda de Entre Ríos. Nosotros nos abocamos a la producción de tabla para pallets, tabla de construcción y valor agregado a la madera”.

Añadió que “a nosotros nos incentiva un montón porque a la situación de la Argentina la estamos sufriendo mucho los productores y llegar a esta alianza de poder exportar sería un logro muy importante para levantar la producción que hoy está a un 30 por ciento”.

Precisó que la asociación abarca a “40 aserraderos, con una producción de 15 equipos de madera mensuales cada uno, es decir unos 600 en total. No todo es para exportación, sino que hay un mercado interno al que no podemos estar ajenos porque es el que nos ayuda, pero queremos poder exportar un porcentaje para darle valor agregado a la materia prima. Va a ser histórico para la industria de Entre Ríos poder lograr esta exportación”.

A su turno, el gerente de la empresa forestal Masisa, Juan Morales, dijo que ven en este proceso “una enorme oportunidad para la industria, el país y el sector porque las empresas necesitamos desarrollar mercados de exportación y esta es una oportunidad importante para comenzar a hacerlo, tener otras opciones para nuestro negocio de madera, sobre todo cuando sabemos que hay una sobre oferta de madera en el país y se necesita generar estos dólares del mercado externo que nos ayudan a controlar la balanza forestal que es deficitaria”.

Luego sostuvo que “hay crecimiento de mano de obra” y agregó que lo más importante es que “para poder exportar estos productos la plantación se hizo hace 20 años y el productor forestal que esperó 20 años necesita que sus flujos se empiecen a realizar”.

Precisó que, desde que comienza la exportación, se producen por barco 240 puestos de trabajo. “Esta exportación nos ayuda a mantener los ciclos productivos activos, más allá que después de la cosecha y venta de madera de nuevo empieza el círculo de generar productos forestales”, indicó Morales.

Destacó el trabajo realizado por el gobierno provincial de conseguir que el río alcance un dragado para permitir buques de este calado. “Sin eso no habríamos cosechado, no estaríamos cargando barcos y tendríamos un bosque sin poder cosechar. El puerto es un dinamizador importante y tener este puerto en Concepción del Uruguay para el sector forestal es muy relevante porque tiene una capacidad de desarrollo y un impacto en la economía de la región que aún no dimensionamos”, afirmó.

En tanto, el responsable de la firma Urcer-, Pablo Gómez, explicó que “somos un consorcio de dos empresas uruguayas que estamos en el negocio forestal hace muchos años y que fuimos invitados por la provincia hace tres años, cuando el gobernador viajó a Montevideo y tuvimos una primera reunión”.

Señaló que en esa oportunidad “fuimos invitados a explorar posibilidades de inversión en la provincia; nosotros somos una empresa familiar igual que la mayoría de los aserraderos, que exportamos desde el año 92. Apostamos por la provincia fuertemente, tenemos un compromiso muy grande con el desarrollo forestal de la Mesopotamia”.

Luego, subrayó: “La conclusión de estos dos años de trabajo juntos se ve reflejada en estos últimos tres meses cuando empezamos a exportar en estos barcos, con carga que se completa en Montevideo. Gracias al dragado del río se puede decir que es un desarrollo genuinamente binacional, ya que tanto provincias argentinas como departamentos uruguayos en conjunto se ven reflejados con su producción en los barcos”.

Por último, remarcó que “este nuevo dragado y el balizamiento que todavía está pendiente pero que apostamos a que quede resuelto en las próximas semanas, nos va a permitir que este barco sea el de mayor cargamento que salió de este puerto de Concepción del Uruguay y apostamos a que se repita”.

“Tenemos un plan de carga muy ambicioso y un gran apoyo del gobierno de Entre Ríos y de los aserraderos; necesitamos financiamiento, que se apueste al desarrollo local para dar más valor agregado y mano de obra, lo que se ve reflejado en el momento actual”, finalizó.

