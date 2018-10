//Encontró una billetera y la devolvió con una nota en la que pedía trabajo

Ocurrió en Concepción del Uruguay

El hombre halló la billetera extraviada por una mujer y la llevó a la radio de la ciudad. En el interior, dejó una nota para acompañar la devolución. Escrita a mano y, con errores de ortografía, muestra mucho más que voluntad.

El pasado viernes 12 de octubre, Leila, una vecina de Concepción del Uruguay vivió una situación muy especial tras perder su billetera. Al ser devuelta, vino con un mensaje muy especial.

“Gracias a las personas que me llamaron y escribieron para avisarme que habían encontrado mi billetera, no sabía que la había perdido”, afirmó la mujer y agregó: “gracias al señor Gerardo Quinteros que se tomó el trabajo de llevarla hasta la radio”, relató en las redes sociales.

Pero la historia no terminó con la devolución, sino que comenzó con ella. El gesto, dio muestra de valores que hizo emocionar a muchos, e inició una movida solidaria para ayudar solidariamente al hombre que devolvió la billetera.

La dueña de la billetera, mostró en las redes sociales, la nota que dejó en la billetera, el hombre que halló la billetera de Leila, según publicó La Pirámide.

Escrita a mano en un papel de recetario y con errores de ortografía, Gerardo Quinteros, dejó su teléfono y su domicilio, para contar que estaba en búsqueda de trabajo.

Bajo la foto, Leila escribió: “el amable señor que devolvió mi billetera entregó este mensaje, yo no tengo trabajo para darle, pero quizás compartiendo tiene suerte”.

