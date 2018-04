//Encontraron muerto al famoso DJ Avicii: El sueco tenía 28 años de edad

Tim Bergling, un artista y productor conocido como DJ Avicii, ha muerto este viernes en Mascate (Omán) a los 28 años, según ha confirmado su representante, recoge Variety.El pinchadiscos fue encontrado muerto este viernes por la tarde en la capital omaní. “La familia está devastada y les pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil”, ha comunicado este vocero oficial.

El artista se había retirado del mundo del espectáculo en 2016 por motivos de salud. Según el medio, en los últimos años sufrió una pancreatitis aguda, enfermedad a la que contribuyó su consumo excesivo de alcohol. Además, en 2014 le extirparon la vesícula biliar y el apéndice.

El año pasado, Avicci publicó la siguiente declaración en su sitio web: “Todos llegamos a un punto en nuestras vidas y carreras donde entendemos lo que nos importa más. Para mí es crear música. Para eso vivo, siento que nací para hacer eso”.

Avicii, de origen sueco, colaboró con varios de los músicos más reconocidos (desde Madonna a Coldplay) y creó diversos éxitos durante la última década.

Su carrera no dejó de crecer desde que, en 2011, su hit Levels se convirtiera en una de las piezas más bailadas y pinchadas de la época.

Luego llegaron dos piezas que le hicieron todavía más popular y que fueron número uno en infinidad de países. Se trata de Wake Me Up! (cantada nada menos que por Aloe Blacc) y Hey Brother, que ya formaron parte del que fue su primer y exitoso disco, True (2013), un trabajo en el que el sueco experimentó con diversos géneros ampliando su paleta estilística sin alejarse de su cara más comercial, añadiendo incluso el country a su estilo.