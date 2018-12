//En un domingo de relax, mostró cómo espera el verano

Desde Brasil

Floppy Tesouro posteó una serie de fotografías que se tomó durante un “domingo de relax” en Río de Janeiro. Días pasados la joven ratificó una postura: “Podés ser una gran madre sin necesidad de olvidarte de vos misma”.

“Entiendo que hay límites lógicamente, pero también pienso que uno no deja de ser mujer y podes ser una gran madre sin necesidad de olvidarte de vos misma”.

Y continuó reflexiva: “De cuidarte, de sentirte bien y exhibir tu cuerpo en las redes si lo requiere tu trabajo o simplemente si te gusta, porque coincido con Rocio Guirao Diaz con que no le hacemos mal a nadie y me parece muy feo que haya tanta critica entre mujeres”. “Respeto a las que piensan distinto, aunque no lo comparta, pero basta de comentarios machistas. Optemos por defendernos entre nosotras chicas y que cada una haga lo que le hace feliz. ¡Hay que vivir y dejar vivir!”, expresó.

