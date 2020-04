//«En otros países la circulación del virus es más intensa que en Argentina»

Reporte nacional

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, explicó que lo sucedido ayer en los bancos «no significa que se haya roto la cuarentena» y aclaró que la situación en el país «no es la misma que en otros países de Europa».

Vizzotti, además, afirmó: «La situación de Argentina no es la misma que en Europa donde la circulación comunitaria es muy alta. Tenemos un porcentaje de casos negativos en los testeos y la circulación viral no tiene la intensidad de otros países; y si bien el objetivo es evitar el contacto entre personas, no significa que ayer se haya roto la cuarentena», agregó la funcionaria durante el reporte brindado en la mañana de este sábado.



Por otra parte, Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias, confirmó que cinco personas murieron y otras 88 fueron diagnosticadas en día de ayer con coronavirus en la Argentina, con lo que suman 42 las víctimas fatales y 1.353 los infectados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud de la Nación.

Del total de los casos confirmados hasta hoy, 656 son importados, 444 contactos estrechos de casos confirmados, 113 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra bajo investigación epidemiológica.

Cuatro de los cinco muertos reportados hoy eran hombres: dos residían en la provincia de Buenos Aires, uno de 87 y otro de 72 años; otro de 60 años en la provincia de Chaco y el restante, de 76 años, era un español que vivía en la provincia de Mendoza.

Además, falleció una mujer de 53 años, residente en la provincia de Buenos Aires. Al momento la cantidad de decesos en todo en el país es 42.

Se confirmaron 22 nuevos casos en la provincia de Buenos Aires, que acumula 338; 28 en la ciudad de Buenos Aires (373), 8 en Chaco (107), 14 en Córdoba (131), 2 en Entre Ríos (18), 2 en Mendoza (27), 1 en Neuquén (29), 1 en Río Negro (10), 1 en San Luis (10) y 8 en Santa Fe.

Catamarca, Chubut y Formosa se mantienen sin registrar casos de coronavirus.

Las autoridades informaron que continúan con las medidas intensivas para reducir la circulación del virus en el país y disminuir su transmisión.



En este sentido, destacaron que es clave la estrategia de mitigación de la mortalidad, especialmente en los casos de personas mayores de 60 años y otros grupos de riesgo. Fuente: El Once

