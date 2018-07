//“En lugar de matarme…”: Lizy Tagliani le contestó a Flor de la Ve tras las críticas

Luego de que Flor de la Ve criticara a Lizy Tagliani por su manera de hacer humor, la capocómica le respondió con un contundente mensaje a través de Twitter.

Lizy Tagliani fue duramente criticada por Flor de Ve, quien cuestionó el modo en que hace humor. Si bien Flor destacó la simpatía que siente por su colega, también consideró que “su actitud no construye en este contexto de lucha por la igualdad, en la que muchas compañeras quedaron en el camino (en referencia a los varios travesticidios)”.

Por tal motivo, le pidió a Lizy Tagliani que pensara la observación realizada para que “no aporte a la confusión, que ya es hora de barajar y dar de nuevo”, expresó Flor.

cada uno construye lo que quiere… pero no significa que para ello deba destruir la casa de al lado… en lugar de matarme a mi debería educar a quienes aún no entiendan que yo soy yo y otra persona es otra y AMBAS merecemos respeto https://t.co/b0jC9Ux4sv — Lizy Tagliani (@lizytagliani) 12 de julio de 2018

Ante la declaración de Flor de la Ve, Lizy Tagliani no se calló nada y utilizó su cuenta de Twitter para responderle: “Cada uno construye lo que quiere… pero no significa que para ello deba destruir la casa de al lado… “.

Y le pidió: “En lugar de matarme a mi debería educar a quienes aún no entiendan que yo soy yo y otra persona es otra y AMBAS merecemos respeto”.

