Un número que preocupa

La mayoría de los casos ocurrieron en los ámbitos intrafamiliares. Cabe mencionar que la menor de 13 años sometida a un aborto regresó a su entorno familiar y aún no ha prestado declaración.

En lo que va del año se denunciaron 800 casos de abusos de menores en Entre Ríos, pudo saber Elonce TV de fuentes allegadas al Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (COPNAF).

El caso de la menor de 13 años sometida a un aborto no punible de cinco meses de gestación, desentrañó una enorme repercusión que quedó visibilizada tras la masiva presentación de los médicos que manifestaron su objeción de conciencia a la práctica de un aborto no punible para los casos de abusos.

De hecho, uno de los médicos que fue testigo del caso, dio detalles que revelaron cuestiones sobre la implementación del Protocolo para la atención Integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”. La aclaración del profesional se refiere a los supuestos casos en los que se pudieran ocultar los abusos a menores en el seno intrafamiliar y que posibilitarían el pedido de aborto sin denuncia previa, lo cual implicaría un ocultamiento del delito.

A partir del caso registrado en Concordia, el que disparó las más variadas opiniones, se pone en cuestión, por un lado, el derecho de los niños de ser cuidados en su intimidad, y por el otro, el no poder tratar cuestiones que son preocupantes: los chicos que son abusados, muchos de ellos en su entorno familiar, y que en circunstancias que se deberían investigar, vuelven al mismo entorno donde se les hizo el daño porque las instituciones intervinientes no efectivizan una investigación, se advirtió en Mediodía de Noticias el programa que se emite por Elonce TV.

El caso registrado en Concordia derivó en la discusión respecto de la aplicación del Protocolo, porque el mismo no determina que se investiguen las circunstancias en las que se produjo la violación.

De hecho, el Director del Hospital Masvernat, el Doctor Miguel Ragone, había indicado a ElEntreRíosque, “se tendría que modificar el protocolo de aborto y que incluya la denuncia correspondiente, para superar la contradicción con el nuevo protocolo de abuso infantil”.

Es que de las 800 denuncias por casos de abuso infantil en las que interviene el Copnaf, según pudo saber Mediodía de Noticias, la mayoría de los casos ocurrieron en el entorno familiar, siendo que el mismo Protocolo interinstitucional de actuación en casos de abuso sexual infantil en la provincia de Entre Ríos, recomienda restablecer el contexto familiar de la víctima en grupo de resguardo, a través de la relación con, por ejemplo, los abuelos o los tíos, según sea el caso.

Con lo cual, se advierte que el menor sigue estando presente el mismo entorno que vulneró sus derechos.

El Protocolo para casos de abusos de menores apunta a custodiar el derecho de los niños de ser oídos, de contar sus experiencias, pero el hilo más delgado de la investigación no tiene en cuenta que en muchos casos, las instituciones no pueden hacerse cargo, o no saber cómo, se indicó en Mediodía de Noticias.

