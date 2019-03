//En busca de ser protagonista, el Gurí Martínez modificá su equipo de TC

Rody Agut ya trabaja sobre un impulsor para el Ford del uruguayo, Mauricio Lambiris, que prepara la escuadra del entrerriano. Si rinde de la manera esperada, el mismo ya lo utilizará desde la próxima fecha, en Concepción del Uruguay.

Los equipos de Turismo Carretera, con tan solo dos fechas disputadas del campeonato 2019, comienzan a realizar cambios. Nadie quiere perder tiempo. Si es necesario hacer modificaciones se hacen porque en la competencia nunca se puede regalar nada. Luego de la segunda final del año en Neuquén, el uruguayo Mauricio Lambiris, junto al equipo del Gurí, evalúan una alternativa. La probabilidad de cambiar de preparador a partir de la próxima carrera, a disputarse en Concepción del Uruguay, está latente y se puede oficializar en las próximas horas. Rody Agut sería el encargado.

Las dos primeras finales no fueron del todo buenas para Lambiris. No hay dudas que Mauricio esperaba más de su auto y se veía más adelante. No fue así. En Viedma su Ford clasificó en el puesto 16 a ocho décimas de la punta y en la final arribó en la posición 12. A los 21 días llegó el turno de Neuquén y Lambiris estuvo mucho más lejos. Clasificó 16, a un segundo del mejor, y en la competencia especial quedó ubicado en el lugar 20.

La meta de todo el equipo del Gurí Martínez, junto a su protagonista, es poder pegar el salto de calidad que están buscando para poder ser parte del pelotón de punta. El arranque no fue el esperado y es por eso que aparecieron los primeros movimientos en la estructura del entrerriano.

En las últimas horas uno de los motores salió de Paraná rumbo al taller de Rody para que el preparador lo observe y comience a trabajar sobre el mismo. En cuanto al otro piloto, Juan Bautista De Benedictis, todo continuará de la misma manera.

