//El video súper hot de la “tapa bomba” de Florencia Peña

Florencia Peña difundió un video donde muestra el detrás de escena de la osada producción de fotos que protagonizó. En otra entrevista habló del contrapunto con su hijo sobre la fidelidad.

Florencia Peña replicó en su cuenta de Intagram el video donde muestra el detrás de escena de la producción de fotos que hizo para la revista Gente, en la cual reveló que hace tríos con su pareja.

La filtración de audios y chats de Ramiro Ponce de León (43) con una mujer hizo que algunos acuerdos íntimos con Peña (43), salieran inexorablemente a la luz. La actriz aseguró que el accionar de su novio no era una infidelidad porque ellos tenían una relación abierta y practicaban el poliamor.

Ante la mediatización de su privacidad, Flor reveló las charlas que tuvo con sus hijos mayores, Tomás (15) y Juan Otero (10), sobre el tema. Y contó cuál es el punto de vista de uno de ellos.

“Dijiste que uno de tus hijos no compartía tu visión del amor libre. ¿A cuál de ellos te referías?”, le preguntó en otra entrevista la periodista de la revista Pronto. Y Peña detalló: “A Tomás. Él me habla mucho de la fidelidad e incluso hemos discutido sobre ese tema porque para él la fidelidad va ligada a la exclusividad, algo que yo no creo. Igualmente, no intento cambiarle sus conceptos, sino aportarle otra mirada. No espero que viva la vida como la vivo o la pienso yo, sino que lo respeto mucho. Admiro que tenga esos valores, y no es que yo no los tenga, porque muchos piensan que porque yo tengo un amor libre ando lastimando gente por ahí, y no es así. Tengo valores muy claros, solo que son distintos a los de otros y también espero que se respeten”.

En esa línea, la actriz contó que el abordaje que hizo la prensa de su intimidad incomodó al adolescente: “A Toto le afectó la maldad que hubo en torno al tema, no mi manera de vivir porque yo no le hago daño a nadie. Toto lo que ve es una madre libre, con un tema recontra hablado y entendido dentro del seno familiar”, aseguró Flor, dejando en claro que Tomás acepta su forma libre de vivir el amor, aunque no la comparta.

