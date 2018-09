//El video híper hot de la supuesta nueva novia de Adrián Suar

Dicen que el corazón de Adrián Suar ya no está solo y que encontró el amor en los brazos de su compañera de elenco en El Host, la brasileña María Bopp, una actriz que alcanzó la fama por su interpretación de una prostituta y actriz porno en la novela dramática y erótica Llámame Bruna, basada en la historia real de una muchacha que admitió haberse iniciado en la prostitución muy joven.

Aunque las críticas fueron intensas con el matiz de la novela, la actuación de María logró que Cadena Fox pensara en ella cuando hubo que armar el elenco de El Host. Ella pensó que el nuevo rol le traería nuevas oportunidades. Y no se equivocó. Lo primero que le trajo es un novio, porque los rumores de romance con Suar suenan cada vez más fuerte.

“Estoy muy contenta. La comedia musical y todo esto es muy nuevo para mí. Yo soy Andy, la secretaria personal de Adrián, y desde el inicio me enamoro de él porque, miralo, ¿cómo no me voy a enamorar?”, había dicho alimentando así más el rumor. Y en segundo lugar le trajo un dolor de cabeza: la reaparición de los videos de la novela, donde se la ve súper sensual y con poca ropa que, según se supo, ella desea desaparezcan definitivamente, según publica Paparazzi.