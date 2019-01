//El susto de la novia de Julián Serrano: “Pensé que se estaba cayendo el avión”

Vuelo complicado

“Quiero decir que nunca la pasé tan mal en un vuelo”, escribió Malena Narvay en su cuenta oficial de Twitter. La joven actriz dio detalles del mal momento que pasó mientras viajaba hacia Colombia para disfrutar de sus vacaciones.

“Nunca se movió tanto un avión en mi vida, literal pensé que se estaba cayendo, la gente gritaba y no podía aterrizar porque había tráfico. Salí temblando y a varios se les bajó la presión. Eso que a mí la turbulencia generalmente no me da miedo, pero salí pálida queriendo besar el piso”, señaló la novia de Julián Serrano.

Al ver la preocupación de sus seguidores de la red social, Malena publicó un mensaje tranquilizador luego de haberse subido a un segundo avión: “¡¡Ya estamos en Cartagena!! El segundo vuelo fue re tranqui. Sustazo. ¡Gracias por los mensajes!”.

