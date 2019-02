//El romántico mensaje de More Rial a su novio: “Me llenás por todas partes”

La hija de Jorge publicó unas conmovedoras palabras en su cuenta de Instagram para celebrar el primer año de noviazgo con el futbolista. ¡Cuánto amor!

Mientras continúa en el ojo de la tormenta por la acusación de plagio que recibió días atrás, More Rialno se muestra preocupada por las críticas y en las últimas horas eligió su cuenta de Instagram para dedicarle un romántico mensaje a Facundo Ambrosioni por el primer aniversario de novios.

“Feliz año amor de mi vida. Hoy 17 de febrero hace un año exactamente empezaba nuestra historia. Me llenas por todas partes. Prometo dar todo de mi, para que esa sonrisa no se borre nunca. Vamos por una vida juntos… Te amo, te amo, te amo y no me voy a cansar nunca de decirlo… Me haces tan feliz, me hacer ser mi mejor versión cada día, o tratar de serlo al menos, por vos… Por Nosotros, Por Francesco”, escribió More junto a una foto de ella y el futbolista dándose un beso.

“No hay nada en el mundo hoy en mi vida que pueda competir con lo que significas para mí, con lo que me haces sentir y vivir, no hay lugar en el mundo en el que quiera estar que no seas vos, o con vos. Agarrarte la mano, jugar, reirnos, verte dormir o haciendo algo que nos divierta, todas son de vos la versión que me enamora día a día… No hay día que termine sin enamorarme un poco más de vos. Gracias por absolutamente todo, gracias por la familia que formamos y por luchar por mi como nunca nadie lo hizo, por bancarte todo lo malo y asi y todo seguir apostando a nosotros, hoy somos 3″, concluyó su escrito.

Ambrosioni, en tanto, no fue menos y subió un posteo para su pareja: “Por muchos mas momentos de felicidad a tu lado amor. Me encanta verte crecer,me encanta crecer a tu lado, me encanta tener desafíos nuevos día a día. Vas a ser una gran mamá, gracias por apostar a nuestra familia. Ya sabes todo, gracias amor. Te amo mi cielo. 17/02/2018 – 17/02/2019″.

More, quien se encuentra en la dulce espera del pequeño Francesco, fue muy criticada durante la semana pasada tras el lanzamiento de Hello baby, su primer tema como solista. A la hija de Jorge la acusan porque aseguran que se “copió del tema cristiano ‘Tu estás aquí”, del cantautor mexicano Jesús Adrián Romero.

Fuente: Vía País.

