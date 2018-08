//El retiro del mejor: Curiosidades de Ginóbili dentro y fuera de la cancha

Estaba durmiendo cuando los Spurs lo eligieron

La carrera del argentino Emanuel Ginóbili, que anunció hoy el fin de su carrera como basquetbolista profesional a los 41 años, dejó diez curiosidades que quizás no se conocieron demasiado.

Ginóbili fue elegido en 1999 por los San Antonio Spurs en el puesto 57 (de 60) del draft. Después de un partido con la selección argentina frente a Brasil, y al considerar que no sería elegido, Manu se marchó a dormir. Un asistente de la Albiceleste tuvo que despertarlo para darle la noticia.

No es uno de los favoritos de su hijo

Ginóbili, padre de tres hijos, desveló a principios de 2018 una divertida anécdota con su hijo Luca, quien entonces tenía tres años. El pequeño le dijo a su padre quiénes eran sus cinco jugadores favoritos de la NBA… y él no estaba entre ellos.

En un tuit que dibujó numerosas sonrisas, Manu informaba en su cuenta de Twitter que su lista estaba compuesta por: Danny Green (1), Vince Carter (2), Michael Jordan (3), Bryn Forbes (4) y Lamarcus Aldridge (5). “Tú eres el sexto, papá”, le habría dicho. Green, Forbes y Aldridge comparten vestuario con Ginóbili.

El otro Batman

En la noche de Halloween de 2009, los Spurs se enfrentaban a los Kings de Sacramento en San Antonio. Un murciélago se coló en el AT&T, sobrevolando la pista durante varios minutos.

Ginóbili lo vio y lo noqueó pero el murciélago nunca fue encontrado y él tuvo que ser vacunado contra la rabia como medida de precaución. “Como muchos de ustedes seguramente ya saben, no fue una gran idea la mía. No sólo por el hecho de que estos animalitos son parte importante de nuestro ecosistema comiendo muchos insectos, sino que además, algunos son portadores de rabia, que es una enfermedad incurable. Es por eso que hoy me tuve que vacunar y no fue sólo una inyección, sino que fueron cuatro, y cuatro más tendré que darme en las próximas semanas”, apuntó entonces en su cuenta de Facebook.

Junto a Vince Carter.

Uno de dos

Ginóbili es el único, con Bill Bradley, en haber ganado un oro olímpico (en Atenas-2004), un anillo de la NBA (2003, 2005, 2007, 2014) y una Euroliga (2001) a lo largo de su carrera.

El segundo más veterano de la liga

El argentino, nacido el 28 de julio de 1977, era el segundo jugador más veterano de la liga, solo por detrás del mítico Vince Carter, que lo hizo el 26 de enero del mismo año.

Dio su testículo derecho por San Antonio

En febrero de 2016, Ginóbili recibió un rodillazo en la ingle del ala-pívot de los New Orleans Pelicans Ryan Anderson, que lo obligó a pasar por el quirófano por una lesión testicular. Los Spurs ganaron 110-97 pero el escolta casi pierde “una de sus joyas”, como él mismo reconoció. “Lo he dado todo (por los Spurs), lo he dado todo. Incluso mi testículo derecho. Lo sacrifiqué. Lo puedo decir, es verdad”, explicó entre risas poco tiempo después en una entrevista.

“El Contusión” y el “jugo de abuelo”

El escolta fue bautizado como “El Contusión” por su compañero Brent Barry debido a los numerosos golpes que recibía en la pista. Más tarde, ya con 40 años, el argentino seguía firmando exhibiciones en la NBA. Y sus compañeros, como homenaje, desvelaron el secreto del bahiense. Tomaba “Grandpa Juice” (jugo de abuelo).

“Energía, pasión y dedicación a los 40 años. Eso es Grandpa Juice”, dijo el base australiano del equipo Patty Mills. “Convertir cuatro triples seguidos y al momento una canasta sacando con falta. A los 40 años. Es un ejemplo de profesionalismo para todos”, explicó por su parte el ala-pívot LaMarcus Aldridge.

Su extrema curiosidad

Ginóbili ha afirmado en alguna ocasión que, de no haberse dedicado al básquetbol, le hubiera gustado dedicarse a las matemáticas. Le encanta la astronomía y, cuando (su compañero de selección) Fabricio Oberto se preparaba para una operación de corazón en 2009, le pidió a Manu que lo acompañara al médico. “Yo sabía que iba a hacer la investigación adecuada e iba hacer mejores preguntas que yo”, dijo.

Fan de Sting

El escolta es un aficionado de Sting, quien aseguró que era su solista favorito cuando tenía 18 años. ¿Su grupo musical preferido? The Police.

Tiene dos hermanos profesionales del básquetbol

Los dos hermanos mayores de Manu, Leandro y Sebastián, se dedicaron profesionalmente al baloncesto. AFP-NA