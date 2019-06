//«El Papa ya está pensando en una visita a la Argentina», reveló monseñor Ojea

A fines de 2020 o durante 2021

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina estimó que la visita del Pontífice podría concretarse entre «fines del 2020 o durante el 2021». Aclaró que «no se trata de un anuncio formal ni de una fecha concreta».

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, afirmó que el papa Francisco «ya está pensando cuándo» venir al país y estimó que esa visita podría concretarse entre «fines del 2020 o durante el 2021».

«Hay quienes dicen que el Papa no quiere venir a la Argentina, pero a mí me ha dicho que desea hacerlo y que ya está pensando cuándo. Me dijo que no puede venir en lo inmediato, pero que, tal vez, a fines del 2020 o durante el 2021 ya sería posible que estuviera visitando el país», sostuvo en declaraciones a la agencia Télam.

El prelado aclaró, sin embargo, que «no se trata de un anuncio formal ni de una fecha concreta», sino que «es el deseo del Santo Padre que los argentinos sepamos que él está ya pensando en una visita pastoral» a su tierra natal.

Monseñor Ojea consideró que «el mejor camino para preparar una futura vista del Papa al país es escucharlo a él directamente y dejar de estar pendiente de las cosas que se dicen sobre su figura, y de personas que hacen comentarios sobre lo que suponen que él dice, hace o piensa».

