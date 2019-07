//El país «no está en default porque el FMI sigue mandando dinero»

Lo dijo Alberto Fernández

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, advirtió hoy que la Argentina no cayó en default porque el Fondo Monetario Internacional (FMI) «sigue mandando dinero».

El referente opositor subrayó que Macri utilizó un mecanismo «perverso que fue pedir dólares prestados», por lo que aseguró que «se debe encontrar una solución y agudizar el ingenio».

«Lo que está claro es que Macri está permitiendo una fuga permanente de dólares», criticó el postulante opositor y consideró que la Argentina debe «tener una economía que crezca con equilibrio fiscal y comercial».

Fernández cuestionó además que la gestión de Cambiemos «endeudó de un modo sorprendente» al país.

Además, apuntó: «Si lo respaldan tanto (a Macri), ¿por qué no tenemos inversiones? No nos engañemos más. No sigamos con esta mentira. La Argentina está afuera del mundo».

«Macri nos deja una situación de debilidad internacional muy grande por la deuda acumulada», afirmó y consideró: «Nos parecemos mucho más a Venezuela ahora que antes».

Para el ex funcionario, la Argentina «no está en default porque el Fondo sigue mandando dinero».

«La gestión de Macri ha sido deplorable. Creó problemas que no existían. Nos deja además una crisis social de una magnitud en la que la gente se muere de frío a cinco cuadras de Casa de Gobierno», resaltó.

También remarcó que la Argentina tiene un «problema muy serio» vinculado con la especulación financiera.

NA

