//El padre de Oriana Sabatini dio detalles de su “charla de hombres” con Dybala

Cuidando la nena

“Los novios de mis hijas siempre tienen que estar rindiendo examen, siempre están en observación”, advirtió Osvaldo Sabatini.

El romance entre Paulo Dybala y Oriana Sabatini sigue viento en popa. La modelo y el futbolista ya tuvieron su primera escapada juntos.

En este marco, Osvaldo Sabatini, contó que tuvo su primera charla “de hombres” con el futbolista, según reveló en el programa Nosotros a la mañana.

“Él me cae bien, es un chico serio, muy educado y trabajador. Que viva en otro lado y sí, uno quiere que los chicos estén con uno, pero es un tema mío que tengo que resolver. A mí me gusta que mis hijas vivan sus experiencias y si esta experiencia toca afuera, estoy para ayudar, si me necesita”, arrancó a contar el Ova.

Luego, revelóó algunos detalles de la conversación: “Dybala estuvo en casa. Hubo una charla de hombres, tiene que cuidar a la nena. Los novios de mis hijas siempre tienen que estar rindiendo examen, siempre están en observación”, disparó Sabatini, mitad en broma y mitad en serio.

