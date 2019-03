//El millonario contrato prenupcial de la China Suárez y Benjamín Vicuña

La China Suárez y Benjamin Vicuña están preparando un acuerdo prenupcial que incluye mansiones, campos y caballos de competencia.

Sin dudas, contraer matrimonio es un momento muy importante en la vida de una persona y justamente la pareja de artistas conformada por Benjamin Vicuña y La China Suarez están en ese momento.

La China Suarez en distintas notas habló de su ansiedad por vivir ese momento. Pero el dato más llamativo es la decisión que tomaron con el actor, porque prepararán un acuerdo prenupcial para evitar compartir sus ganancias y propiedades en caso de que el destino en algún momento genere que se separen.

¡Quiero casarme! Pero claro que firmando un prenup (acuerdo prenupcial), con todo claro… No quiero líos. No necesito la plata de nadie. Eso es demodé, de mujeres demasiado dependientes. Y yo no voy a dejar de trabajar jamás”, afirmó y no es para menos.

La actriz cuenta con un capital cosechado por sus años de trabajo como modelo, actriz e imagen de distintas marcas. En cambio, Vicuña cuenta con una fortuna forjada a base de reinversiones y apuestas de capital, tanto en Chile como en Argentina. La China tiene una hija, Rufina, producto de su relación anterior con Nicolás Cabré.

Benjamín es padre de tres hijos, Benito, Beltrán y Bautista, de su matrimonio con Pampita, y ambos son padres de Magnolia. Y como suele ocurrir, ante todo, cuidar la herencia evita dolores de cabeza.

Vicuña tiene varias propiedades en su país natal, las cuales compartió en su momento con su ex pareja, Carolina “Pampita” Ardohain: es dueño de una mansión ubicada a veinte minutos de Santiago de Chile y fue diseñada por Juan Pablo, su hermano mayor.

La propiedad, de 600 metros cuadrados de construcción y 10 mil de terreno, tiene nueve ambientes, un amplio campo de golf y una pileta, con salida tanto al jardín como a uno de los livings de la mansión. ¿El costo? 1.4 millones de dólares.

También tiene una mansión ubicada en un barrio cerrado que sólo cuenta diez casas: aquí construyó una caballeriza para sus cuatro caballos árabes pura sangre.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com