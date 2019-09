//El Gurí Martínez y su despedida en Paraná

Omar Martínez recibió la aprobación por parte del Comité Ejecutivo de la ACTC para poder retirarse definitivamente del TC el próximo 22 de septiembre en Paraná. El entrerriano dejó sus sensaciones.

Omar Martínez tendrá su carrera despedida del Turismo Carretera. Días atrás el Gurí presentó un pedido a la ACTC para que lo autorizaran a correr y estará presente por la segunda fecha de la Copa de Oro en Paraná dónde tendrá su emotiva despedida ante su público.

El Gurí correrá el 22 de septiembre en el autódromo del Club de Volantes con el auto que logró su segunda corona y en la actualidad se encuentra en el Museo del TC. El piloto brindó sus sensaciones de cara a un evento muy especial: «Pensando ya en lo que se va ser la carrera del 22 en Paraná, con la actividad en pista y con la expectativa y emoción de estar presente en la última carrera despedida», señaló.

Sobre la decisión del retiro: «Cuesta, uno siempre piensa que no se va a retirar que va seguir corriendo, pero pasaron dos años que corrí mi última carrera y el auto que gané mi último campeonato había que dejarlo en el museo del La Plata. Cuando llevamos el auto es como que se mezclan muchas cosas pero vamos a estar corriendo con ese auto y muy contento porque se me dio esta posibilidad de poder hacerlo ante la gente y todos los hinchas y además es una forma de agradecerle a toda la gente que me acompañó, amigos, sponsors y la familia», remarcó el piloto entrerriano.

La preparación: «Cuando uno arranca un campeonato o una carrera quiere tener el mejor resultado posible y andar adelante, en estos 25 años que corrí mi primer carrera en el TC hasta la última que corrí fueron 357 carreras, pero sé que el tiempo va pasando y uno no tiene la misma edad que cuando arrancó, pero las ganas de subirme al auto por última vez siguen siendo las mismas así que esperamos funcionar bien, hacer una buena carrera y despedirnos de la mejor manera acá en Paraná, esperemos que sea una fiesta y poder disfrutarlo», remarcó.

El número de la despedida: «Como no he corrido me toca un número alto y elegimos el 121 porque fue el número de la carrera que debuté», explicó.

El mensaje: «Agradecerle a la gente por haberme acompañado durante tanto tiempo, espero no emocionarme hasta que no termine todo. Ya me lo están haciendo saber con mensajes y es algo muy lindo», cerró. Fuente: EL Once

