El Gobierno analizará en esta última semana de abril cuál será el futuro del Ingreso Familiar de Emergencia que viene pagando desde que se inició la cuarentena.

La decisión sería discontinuar el pago del bono de $ 10.000 durante mayo, luego de que sea percibido por 7,8 millones de personas en todo el territorio nacional.

Sucede que ante cada extensión de la cuarentena, en el Ejecutivo hacen un mapeo general y van delineando estrategias futuras. Por eso siempre se aclara que «va a depender de cómo sigue la situación» en relación al avance del coronavirus.

En esa línea, a la espera de lo que se decida en las reuniones de esta semana entre los principales representantes del gabinete económico, la premisa es no desactivar el recurso del IFE antes de tiempo y, en caso de hacerlo, ver el modo de reemplazarlo con algún otro recurso.

«Se evaluará cuál es el mejor instrumento para llegar a quienes más lo necesiten, formas de ayuda hacia distintos grupos», sostienen fuentes por el medio citado.

Así las cosas, que el Gobierno discontinúe el pago del bono no implica que cancele la asistencia a sectores que se vieron afectados por la cuarentena que rige desde el 20 de marzo, mayoritariamente aquellos que no trabajan en relación de dependencia, como monotributistas de las primeras categorías.

En declaraciones radiales de los últimos días, el director ejecutivo de la ANSeS, Alejandro Vanoli, había declarado que «en principio» no se pagará otro bono extraordinario de $ 3.000 para jubilados y pensionados. No obstante, destacó que hay más de 20 millones de argentinos que están percibiendo algún tipo de asistencia del Estado. Fuente: El Once

