//El Frente Justicialista aventaja por 183.000 votos al Socialismo en Santa Fe

Con el avance del recuento de votos, se consolidó la diferencia del Frente Justicialista por sobre el Frente Progresista Cívico y Social. No obstante, el candidato socialista, Antonio Bonfatti, es el más votado.

Con el 97,32 por ciento de las mesas escrutadas, este lunes por la mañana el candidato a la Gobernación de Santa Fe por el Frente Progresista Cívico y Social Antonio Bonfatti era el candidato más votado con el 494.217 sufragios, lo que representa el 29.03% del total de los votos emitidos.

En el conteo general lo seguía el peronista Omar Perotti con 447.535 votos (26.29%). Más atrás estaba el postulante de Cambiemos, José Corral con 312.246 votos (18.34%). En cuarto lugar quedó la contrincante de Perotti en la interna del Frente Justicialista: María Eugenia Bielsa obtenía 229.751 votos (13.50%).

De esta forma, en el conteo por frentes, el justicialista «Juntos» obtenía una importante ventaja puesto que totalizaba 677.286 sufragios contra 494.217 del el Frente Progresista Cívico y Social. Y lejos de ambos, Cambiemos con 312.246 votos.

Las declaraciones

Al tomar la palabra en el búnker socialista luego de conocerse los resultados parciales con una tendencia ya marcada, Bonfatti se mostró muy confiado en «volver a ganar» en junio y así revalidar la gobernación en manos del FPCyS.

«Ahora empieza un nuevo tiempo: las elecciones finales. Estamos convencidos que el 16 de junio volveremos a ganar porque los santafesinos van a volver a poner la confianza en el Frente Progresista para que siga gobernando Santa Fe», dijo rebosante de optimismo.

Más cauto, Perotti celebró su performance electoral, pero evitó el triunfalismo y destacó que las primarias no dejan «ganadores ni perdedores».

«Nunca hablamos de triunfo. Siempre me escucharon decir durante la campaña que estas PASO no iban a dar ni ganadores ni perdedores. Estas PASO iban a ordenar nuestras listas», señaló desde el búnker peronista, con la mirada puesta en no perder a los votantes que en las PASO se inclinaron por Bielsa.

Pese a obtener un desempeño electoral por debajo de las expectativas, Corral no perdió las esperanzas y al subirse al escenario en el búnker de Cambiemos dijo que «hoy acá está naciendo algo nuevo, una historia que va a hacer futuro».

«Lo de estas elecciones fue nada más que un peldaño de la escalera que va a llevar a Cambiemos a gobernar», aseguró el intendente radical de la ciudad de Santa Fe.

«No nos conocían. Hay muchos que nos están conociendo hoy», se esperanzó.

Fuente: El Once

