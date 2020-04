//El Foro de Intendentes Cambiemos formaliza Pedido de Fondos al gobernador

Ante la falta de respuesta del Gobernador de la Provincia el Foro de Intendentes formalizó en el día de ayer reclamo para que se coparticipen los fondos a todas las intendencias de la Provincia. Naturalmente se deben federalizar y coparticipar los fondos, el impacto económico es igual de negativo para todos. Todos los Gobernadores de la Argentina han girado los recursos a los municipios por eso formalizó el pedido y se evaluan mas medidas con intendentes de otros espacios para simplemente solicitar lo que le corresponde a cada uno.

Señor Gobernador de Entre Ríos

Contador Gustavo Bordet

S / D.

De nuestra mayor consideración:

Los integrantes del Foro de Intendentes de Juntos por el Cambio de Entre Ríos nos dirigimos a Usted, a efectos de hacerle conocer que en el análisis de las situaciones que atraviesan nuestras ciudades, hemos coincidido que el estado e crisis que atravesamos nos pone en la forzosa necesidad de solicitar ayuda al Gobierno Provincial, con el objetivo de dar respuestas a nuestros vecinos.

Que, como primera medida y con carácter de urgencia le solicitamos haga efectiva la coparticipación a todos los Municipios, según índices legales vigentes, de las sumas dinerarias que ha transferido y transfiera en el futuro el Gobierno Nacional a nuestra Provincia con el fin de que su Gobierno pueda afrontar la presente crisis Sanitaria generadora a la vez de una crisis Económica actual.

Entendemos que Usted conoce que ambas crisis impactan de la misma, o peor forma aun, a los Gobiernos locales y que es una cuestión de absoluta justicia que nuestros pueblos también reciban dichos montos dinerarios.

Que los Intendentes nos vemos sobrecargados en las responsabilidades, puesto que nos toca afrontar no solo las naturales de nuestra función, sino que en ocasiones también nos vemos en la situación imperiosa de cubrir servicios y responsabilidades naturales de la Provincia.

Necesitamos decirle que la presente no se trata de hacerle más difícil su tarea, sino que es una situación de extrema necesidad impuesta por la realidad y que entendemos Ud. conoce. Hemos sido responsables y mesurados procurando con nuestros presupuestos la prestación a las necesidades elementales de nuestra población. Pero la realidad nos sobrepasa, necesitamos contar con el mismo auxilio que a Ud. le está brindando el Gobierno Nacional.

Máxime lo anterior cuando se nos está poniendo en la necesidad de cubrir prestaciones propias de la esfera Provincial como por ejemplo la posible implementación de “Grandes Espacios como dispositivos de Atención Domiciliaria” que más allá de la obtención del edificio no es menos cierta la imposibilidad de hacer frente con nuestros presupuestos a las inversiones en adecuación de instalaciones, mobiliarios e insumos necesarios y similares al de hospitales o sanatorios. Se suma a esto los gastos operativos y lo más importante contar con personal profesional para atender a este tipo de pacientes. Esta imposibilidad se confirma cuando recibimos solo la mitad de los ingresos que percibíamos normalmente privados hoy por la resentida actividad económica.

Debemos forzosamente mencionarle que, hasta tanto no sean discutidos un nuevo sistema o índices de coparticipación, no hay posibilidades de que los Gobiernos locales afrontemos más servicios que los que actualmente nos indica la ley, y donde la Provincia se asigna casi el OCHENTA Y CINCO por ciento del dinero de los Entrerrianos con el fin de dar cumplimiento a los servicios básicos que jurisdiccionalmente le corresponde. Es sensato entonces reiterar que el Gobierno Provincial debiera compartir los nuevos recursos que en forma de subsidios o ATN este recibiendo y que hasta el momento han quedado en un CIEN POR CIENTO en el tesoro provincial y que como es de público conocimiento otras provincias han decidido coparticipar entre sus municipios.

Mencionar también que nuestro modo de entender la situación es conteste con otras Fuerzas Políticas que ya lo han hecho público.

• Garantizar los insumos necesarios para los hospitales y centros de salud municipales;

• Reforzar las partidas para vacunación preventiva de gripe y neumonía.

• Mayor cantidad de presencia de efectivos de fuerzas de seguridad por localidad;

• Conocer los programas de apoyo que implementa e implementara la provincia en el marco de la emergencia.

• Garantizar la provisión de módulos alimentarios para cubrir las nuevas demandas de alimentos de vecinos que se han quedado sin sus ingresos producto del aislamiento, y que son cada vez más crecientes.

• Solicitar, a través de la provincia, asistencia financiera del Gobierno Nacional para afrontar la crisis sanitaria y social, y requerir que los fondos que reciba el Gobierno Provincial como Aportes del Tesoro Nacional (ATN) u otras modalidades, sean distribuidos de conformidad a los criterios de coparticipación.

Finalmente, es nuestra intención hacerle saber que nos encontramos a disposición para seguir articulando y trabajando en conjunto para hacer frente a esta difícil situación que aqueja nuestra provincia y nuestro país, cuyas consecuencias se hacen palpables día a día en cada una de las intendencias que presidimos.

Sin otro particular, saludamos a Usted distinguidamente.

