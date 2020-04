//El fin de la cuarentena que analiza el gobierno: Quiénes podrían salir primero

Coronavirus

La extensión de la medida hasta el fin de Semana Santa mantiene 34 actividades exceptuadas. La atención bancaria seguiría siendo acotada. Qué rubros podrían liberarse desde el 13 de abril y qué pasaría con las clases.

El Gobierno entiende, además, que se multiplicará el comercio online y la entrega a domicilio. La semana pasada se agregó la excepción para el envío de electrodomésticos y podría ampliarse para otros rubros.

«Hay que evaluar las características de cada sector, en qué ámbito se desarrolla, si es un espacio abierto o lugares cerrados y el perfil, sobre todo de edad, de los trabajadores», puntualiza un funcionario.

Siempre con un protocolo estricto sobre la cantidad de trabajadores según las dimensiones de la obra y con horarios acotados. Ahora solo está exceptuada la obra pública del sector salud. Está en estudio, incorporar otros segmentos de la infraestructura oficial

«Todo depende de que la cuarentena actual funcione y dé buenos resultados» detallan desde Olivos, adonde en la práctica se trasladó la actividad del Gobierno.

Hay un dato particular: el nivel de ocupación en el sistema de salud para asistir en la pandemia.

A su vez, no está previsto el reinicio de las clases a partir del 13 de abril. «Sabemos que no es lo mismo que las clases presenciales pero el seguimiento online está funcionando», dicen en gobierno y plantean que reabrir escuelas implicaría volcar a las calles a millones de personas. No va a ocurrir

Vilma Ibarra terminó de redactar este martes el decreto que además del texto original que impuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, incorpora los rubros que se «exceptuaron» más tarde, como ocurrió con el sector del agro y el correo para la entrega en domicilio.

El decreto centraliza en la Jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero, la incorporación de áreas eximidas de la cuarentena. «Hay una lista enorme de pedidos y podría haber nuevas excepciones», avisan en Gobierno. Tal como el régimen especial de los bancos, que empezarán a atender sólo para situaciones específicas. Fuente: El Once

