//El entrerriano que ganó el oro

La historia del entrerriano, conmueve de principio hasta el éxito actual. Usa la mitad de su beca para construir su casa. Logró la primera medalla olímpica para el boxeo argentino, desde Pablo Chacón, en 1996 y la primera dorada desde 1948.

Su importancia

El entrerriano Brian Arregui logró hoy la undécima medalla dorada para la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, al vencer en la final de la categoría welter (69 kilogramos) de boxeo al marroquí Yassine Elouarz por 5 a 0, en un repleto Pabellón Oceanía del Parque Olímpico de Villa Soldati. Arregui fue categórico en el combate más importante de la competencia , con una actuación convincente que hizo verlo ganador a los cinco jurados del combate y generó la explosión del cuerpo técnico albiceleste, encabezado por Mariano Carrera.

Para el boxeo, fue la primera medalla olímpica desde la de Pablo Chacón, en los Juegos de mayores de Atlanta 1996, en Estados Unidos, y la primera dorada desde Londres 1948, en Inglaterra.

Pese a esa estadística, este deporte es el que más aportó históricamente para la Argentina en los Juegos Olímpicos de mayores, ya que de las 74 medallas obtenidas, 24 vinieron del boxeo, y de las 21 doradas, siete.

Los más complicados

Fue tan contundente la victoria del entrerriano Arregui que cuatro de los cinco jurados lo vieron ganador por 30-27, o sea, vencedor en los tres asaltos que duró el combate.

“Estoy muy contento, no tengo palabras para describir esta felicidad. En mi llave tenía los boxeadores más complicados, y en la final me tocó el del otro lado, se veía que era complicado pero pudimos ganar y eso es lo importante”, analizó Arregui, en zona mixta.

La referencia fue para los dos combates que tuvo que pasar frente al duro uzbeko Jakhongir Rakhmonov, ambos por 3-2, dentro de un trámite de mucha paridad.

Pero en la final, con su familia en la tribuna, Arregui se soltó, fue muy superior en los dos primeros rounds, y en el tercero se dedicó a evitar un golpe certero que complique la medalla dorada.

Dos en espera

El entrerriano, de esta forma, reposicionó al boxeo argentino dentro de la escena olímpica, a la que esperan sumarse este jueves el santafesino Mirco Cuello (peso gallo, 56 kilogramos a las 13:15) y la bonaerense Oriana Saputo (peso ligero, 57 a 60 kilogramo, a las 15:45).

Herencia familiar

Como muchas veces en el boxeo, la historia de Brian Arregui tiene dolor, humildad, salida a flote y herencia familiar en su Villaguay natal. Las raíces entrerrianas de un deportista con proyección.

Porque perdió a su padre Raúl a los ocho años -tiene tatuado su rostro-, comenzó a boxear cuando tenía nueve años, se convirtió en papá a los 17 -su hija se llama Briana-, y ahora, le dio la medalla de oro a la Argentina a los 18.

“Yo empecé por mis primos, que son boxeadores. Un día me invitaron, fui y me llamó la atención. Y desde los nueve años no lo dejé”, recordó sobre sus inicios.

El sueño profesional

Por eso, Arregui se puso al hombro a su familia y la mitad de la plata de la beca deportiva la envía a Villaguay para poder construir su propia casa.

Fanático del único campeón mundial que tiene actualmente la Argentina, Brian Castaño, ahora Arregui sueña con que esta medalla olímpica le permita dar el salto hacia el profesionalismo y seguir sumando para darle un techo a su familia.

El medallero argentino

De esta forma, la cosecha de Argentina en estos Juegos Olímpicos de la Juventud llegó a la trigésima medalla gracias a las doradas de María Sol Ordás (remo), la dupla Agustina Roth- Iñaki Iriartes Mazza (BMX freestyle), la pareja Dante Cittadini-Teresa Romainore (yatching), el equipo femenino de beach handball, el binomio masculino Sebastián Báez y Facundo Díaz Acosta (dobles tenis), Las Leoncitas de hockey sobre césped, el equipo masculino de rugby seven, Nazareno Sasia (lanzamiento de bala), Fausto Ruesga (volcadas- básquetbol), el conjunto de básquetbol masculino 3×3 y el boxeador Brian Arregui (peso welter).

Además, hubo plateadas de Delfina Pignatiello (dos en natación), Facundo Díaz Acosta (single de tenis), Linda Machuca (lucha) y David Almendra (lucha), y los bronces del binomio sin timonel de remo compuesta por Felipe Modarelli y Tomás Herrera, Valentín Rossi (canotaje), el equipo masculino de beach handball, los Leoncitos de hockey sobre césped, Sofía Acevedo (Básquetbol-Concurso de lanzamientos), Golf por equipos, con Mateo Fernández de Oliveira y Ela Anacona, y beach voley masculino con Bautista Amieva y Mauro Zelayeta.

En tanto, se obtuvieron cuatro medallas de plata y dos de bronce para deportistas argentinos en equipos mixtos de pentatlón moderno, gimnasia, breaking dance y tiro.