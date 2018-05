//El emoji del mate se encamina a su aprobación final y podría llegar en 2019

Sorteó paso crucial

Si se aprueba su inclusión, cada sistema operativo o aplicación que lo use podrá hacer su versión libre. El Consorcio Unicode incorporará el emoji del mate en abril próximo, si no hay algún freno en el medio. Los detalles.

El consorcio Unicode, la organización internacional encargada de, entre muchas otras cosas, estandarizar los emoji que luego se usan en aplicaciones y sistemas operativos, aprobó ayer los finalistas para la nueva ronda de símbolos que se agregarán a los ya existentes. Entre ellos está el emoji del mate, y llegó ahí gracias a la propuesta que elevaron Florencia Coelho, Daniela Guini, Martín Zalucki, Emiliano Panelli y Santiago Nasra a fin de marzo último.

Desde los primeros 176 emojis creados por Shigetaka Kurita a fin de siglo pasado a los actuales, que se usan para todo y no están exentos de alguna polémica, la cantidad de emojis ha ido creciendo, a medida que su uso se expande; han sumado expresiones sociales, cambios culturales y más, publicó La Nación. Y ahora el Consorcio Unicode incorporará el emoji del mate en abril próximo, si no hay algún freno en el medio.

Cómo fue su camino

“En el Media Party 2017, organizada por Hack Hackers BA, contamos con la presencia de Jenny 8 Lee como ponente y en el Hackaton surgió la idea de hacer un emoji que nos representara”, explica Daniela Guini, una de las autoras de la propuesta. Jenny 8 Lee es miembro del Consorcio, y fue la impulsora del emoji del dumpling (que muchas veces se usa como sucedáneo gráfico de la empanada).

“Evaluamos varios: la empanada, el choripán, el asado y el mate, entre otros. Elegimos el mate porque somos fans del mate, y porque cumplía con todos los requisitos iniciales: que no haya uno parecido (como la empanada y el dumpling); que sea representativo de una amplia región o comunidad, y si es posible de difusión mundial; que no haya marcas relacionadas; que no sea una moda temporal, sino duradera; que no sea agresivo, entre otras muchas condiciones. Estuvimos 3 días completos trabajando para completar los papeles de la propuesta y hacer el diseño inicial, y después seguimos trabajando on line.”

Lograr que se apruebe una propuesta no es un simple trámite. Se han hecho múltiples protestas de los temas más variados, y algunos (como el de la paella valenciana) han tenido idas y vueltas hasta su aprobación.

Solicitudes y presentaciones

“Hay que tener en cuenta que en el Consorcio Unicode reciben miles de solicitudes al año; y si todas tuvieran su lugar, se tornaría engorroso utilizar o buscar un emoji en los teléfonos o aplicaciones. ¡Así que hay que convencerlos de que es un emoji necesario, y que va a ser utilizado! Por otro lado, no es algo de un solo paso, sino que debe pasar múltiples instancias”, detalla Guini.

Al respecto, resaltó que “primero hay que presentar los papeles en tiempo y forma, con toda la documentación que responda a las consignas de representatividad y importancia cultural, además del diseño. Después, si eso es aprobado, lo discuten en una reunión, a la que tuvimos el gran honor de asistir (en California) y defender nuestro emoji, ¡en solo 3 minutos!”, explicó.

¿Llegaría en 2019?

“Una vez que pasás estos primeros pasos, ya estás en carrera, pero en borrador; a partir de ahí queda asignarle los caracteres -cada emoji tiene un identificador único de texto-, modificar el icono si lo consideran necesario, y luego cada plataforma debe realizar su propia adaptación”, dijo.

Si no hay inconvenientes en el medio (algo que descartan los expertos en el tema), el emoji del mate debería estar aprobado en abril de 2019, y de ahí en más dependerá de los sistemas operativos, fabricantes o aplicaciones hacer el dibujo necesario para que se pueda incluir un emoji del mate en una conversación digital.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en TwitterNogoyá

Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com