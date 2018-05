//El dólar se dispara 90 centavos y quiebra los $ 24: El Central no logra frenarlo

Mercado de cambios

El dólar se dispara 90 centavos a $ 24,12 este viernes en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de Ámbito y en medio de intervenciones del Banco Central. En la casa de cambio de la ciudad de Paraná ya se vende a más de 24 pesos.

Ayer, la divisa se tocó nuevo récord a $ 23,22 cuando ventas de la entidad por u$s 193,5 millones no lograron contener la suba.

Asimismo, en el mercado mayorista la autoridad monetaria logró ayer frenar la escalada alcista, y la divisa cedió tres centavos a $ 22,69, para cortar una la secuencia de fuertes subas. Operadores del mercado estimaron que la entidad habría vendido unos u$s 100 millones.

Con la noticia de que el Gobierno decidió acudir al FMI para solicitar ayuda financiera (sin contar aún con mayores detalles sobre las condiciones que impondrá al país), muchos ahorristas temen por el escenario económico y financiero de corto plazo (y mediano), por lo cual buscaron refugiarse en la divisa, lo que impulsó con fuerza la demanda en bancos y casas de cambios.

“Es algo lógico, en momentos de turbulencia el vuelo a la calidad acá es comprar dólares”, comentó un operador de la city. Otro resaltó: “Por más que la situación no sea como el 2001, a la gente le aparecen recuerdos de aquella época, se asusta y sale a comprar más y más”.

El BCRA debió sacrificar reservas ya que era la única forma de dar liquidez a los compradores de la divisa para sus giros al exterior. A la par, también, decidió participar, como en los últimos días, en la plaza de futuros. “La presencia oficial durante algunos momentos de la jornada fue definiendo el rumbo del tipo de cambio que terminó el día con una muy tibia corrección”, señalaron en las mesas.

El mínimo del día se registró en el arranque, al tocar los $ 22,45, veintisiete centavos debajo del cierre previo. De inmediato volvieron a surgir órdenes de compra destinadas a cubrir posiciones y atender obligaciones con el exterior que tuvieron un impacto inmediato y llevaron la cotización a un máximo de $ 22,73.

“La escasa participación del Banco Central en los mercados de futuros fue substituida por puntuales incursiones oficiales con ventas en el segmento de contado que desplazaron la cotización de los máximos pero sin poder acercarlas a los mínimos de la fecha”, dijo el analista Gustavo Quintana. Con altibajos y cambios en los precios el dólar mayorista logró terminar la sesión de hoy con leve baja respecto de ayer.

Del lado de la oferta, se mantiene muy bajo el volumen liquidado por la exportación cerealera, a un promedio de estos tres últimos días de u$s 70 millones diarios, que no llega a representar ni un 10% del monto operado en el mercado.

Los potenciales vendedores siguen en un proceso de “wait and see” (esperar y ver), a pesar de la alta tasa de las Lebac, que a 6 días (plazo muy volátil) llegó al 46% y hasta llegó a operarse en el 50%, un nivel por de más de tentador para un corto plazo. A su vez, el plazo de 42 días se pactaba al 42,9%, el de 160 días al 38,50%.

El total operado ascendió en el segmento de contado subió un 10% a u$s 865,1 millones, y en los mercados de futuros MAE se operaron u$s 12,1 millones y con actividad del Banco Central en ambos segmentos del mercado.

El mercado se mantuvo expectante a la reunión que mantenía esta tarde en Washington el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con la titular del FMI Christine Lagarde en la búsqueda de financiamiento para el país.

“El contexto local pareció querer alinearse con una situación internacional un poco más apacible, pero sin duda con la necesaria asistencia de la autoridad monetaria en el mercado. No está claro todavía si el proceso de tensión cambiaria tiende a diluirse y las opiniones mayoritarias mantienen los pronósticos que anticipan que las turbulencias locales no han finalizado y que aún falta tiempo para una definitiva normalización en la plaza doméstica”, advirtió un informe de PR Corredores de Cambio.

