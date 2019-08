//El dólar cerró a $ 60

Mercados agitados

El dólar borró la escalada inicial que lo llevó hasta los 62 pesos. A fuerza de venta de reservas y con una suba de la tasa hasta el 78%, el Banco Central logró contener al dólar que cerró estable y una leve suba de 13 centavos.

El día después de los anuncios sobre reperfilamiento de deuda, el dólar borró la suba inicial de casi $ 2. En las pantallas del Banco Nación (BNA) cerró estable a $ 60, mientras que en el mercado mayorista del MULC la divisa terminó debajo de los niveles del miércoles a 57,90, unos 30 centavos menos.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) fijó el precio en los $ 60,30, 13 centavos por encima del cierre previo.

En Banco Nación, el billete fue ofrecido a $60 mientras la cotización más elevada fue expuesta en los mostradores de HSBC, a $61,50.

Operadores aseguraron que la estrategia oficial incluyó intervenciones con ventas en el mercado de futuros en los plazos más cortos, a lo que se sumaron ventas de «bancos amigos».

Venta de reservas

Recién después del mediodía, cuando el valor de billete comenzó a recalentarse en el mercado mayorista, el Banco Central salió a subastar reservas. Lo hizo en cuatro bloques de u$s 300 millones cada unos en los que colocó u$s 78 millones, u$s 106 millones, u$s 34 millones y u$s 5 millones respectivamente.

Así totalizó u$s 223 millones, que se suman a los u$s 367 millones que colocó la entidad que dirige Guido Sandleris el miércoles y los u$s 302 millones del martes, lo que representan u$s 892 millones en lo que va de la semana y u$s 1651 en intervenciones desde las PASO.

No se efectuaron sin embargo las habituales ventas por u$s 60 millones, en dos tramos de u$s 30 millones, que realiza el BCRA cada día por cuenta y orden del Tesoro.

Tasa de Leliq

Otro dato no menor es que la entidad convalidó una suba en la tasa de Leliq, que quedó por encima del 75%, techo virtual que colocó al instrumento después de las PASO. La tasa promedio total del día fue del 78,20%.

«Modificaron el techo virtual que tenía la Leliq sin anunciarlo. Creo que es un poco lo que hizo que el dólar aflojara. Igual como está todo ya no hay techo que valga», señaló Leonardo Svirsky en diálogo con El Cronista.

El volumen negociado en el segmento de contado fue de u$s 493,763 millones.

Tipo de cambio

El analista financiero Christian Buteler advirtió que lo que abrió el Gobierno ayer «fue un problema que puede generar inconvenientes a las empresas» y deja al tema del dólar en un segundo lugar.

«Las finanzas y la racionalidad quedaron de lado para terminar de dar lugar a la política. El Gobierno se juega el todo por el todo aceptando pagar el costo de entrar en default selectivo, pero default al fin», analizó Gilbert Halegua socio de DIQUE 4 Cambios.

Planteó que «con este canje selectivo disfrazado de «extensión de plazos de pago» el Gobierno se planta sobre las reservas para cuidar el poder de fuego ante un eventual asedio sobre el tipo de cambio».

«Esta es una especie de la batalla de El Álamo asalto final. Veremos si dura 13 días o hasta octubre´», comparó.

