//El descargo de la adolescente presuntamente abusada en una fiesta de 15

En las redes

La adolescente de 15 años que denunció ser abusada en la celebración de un cumpleaños de 15, utilizó las redes sociales para hacer su descargo tras la mediatización que tuvo el caso. Hay dos menores involucrados en el hecho.

La adolescente de 15 años que denunció haber sido abusada en la celebración de un cumpleaños de 15, utilizó las redes sociales para hacer su descargo. La exposición policial fue radicada por los padres de la víctima y se apunta a dos de sus ex compañeros de curso.

El hecho se habría registrado el pasado 14 de julio en un salón ubicado en la costanera de Concordia. Al parecer la chica fue sometida en un baño del salón ante la mirada de un grupo de adolescentes que fueron testigos de lo que pasó y no hicieron absolutamente nada para protegerla.

Según publicó Diario El Sol, hay versiones que indican que habían consumido alcohol y hasta habrían grabado un video, si bien los presuntos autores del abuso forzado fueros dos, hay más personas que presenciaron el hecho y por eso se habla de un grupo.

En tanto, en la red social Twitter, la víctima posteó su descargo hace dos días.

“Yo no puedo creer las cosas que tengo que leer. Que yo me lo busque, que lo hice para salvarme ¿? Si estabas ahí seguro viste como me tiraban al piso me gritaban que abra la boca, me agarraban fuerte. Como voy a mentir con algo así tan grave. Dije que no una sola vez no les alcanzó.

No lo puedo olvidar, un momento que me consume la cabeza, que me dejo marcas, que me dejo dudas pero sobre todo me dejo en claro lo mierda que pueden ser las personas. Tanto como las que lo hicieron como las miraron lo que pasó. Háganse cargo”.

Este último posteo estuvo direccionado a los mensajes que atacaban su denuncia una vez que el caso tuvo un pico de repercusión en las redes.

Uno de los mensajes que desató la contestación de la joven es el siguiente:

Uno de los mensajes publicados en la red social, acusando a la presunta víctima.

Los posteos en Twitter están publicados en la cuenta pública de la víctima a las 07.53 del día 25/07, las reacciones fueron inmediatas en apoyo y solidaridad de otras jovencitas y el caso se viralizó al punto tal que publicaron fotos de los presuntos autores del aviso bajo el lema “Escracho al macho”.

En la red social Twiter hubo mensajes de apoyo hacia la víctima.

Se avanza en la investigación del hecho

El fiscal Darío Mautone informó que la denuncia fue radicada el jueves en la Comisaría del Menor y la Mujer de Concordia.

“Se va a realizar una audiencia donde se le van a imponer medidas inhibitorias a estos menores, es decir restricción de tener contacto con la menor ya sea de forma directa o indirecta, por ejemplo por las redes sociales”, informó Mautone.

Sucede que en las escuelas a las que asisten los adolescentes -la supuesta víctima y los presuntos victimarios- los estudiantes ya se enteraron de la situación, que es comentada por las redes, lo que podría considerarse una situación de ciberbullying.

Además, el fiscal anticipó que la joven ya fue revisada por el médico forense y se le tomará declaración en Cámara Gesell “en los primeros días de la semana que viene”.

Por otro lado, según indicó Mauttone, “se le dará la posibilidad a estos menores a que se defiendan de la acusación en su contra”, por lo que “se los citó a que designen abogados defensores”.

En tanto, también se estaría investigando la responsabilidad de los que organizaron la fiesta de 15, por el hecho de darles alcohol a los menores. (Diario El Sol)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com