//El chef Christophe sorprendió con su nueva figura: bajó 25 kilos y contó cuál fue el método

El chef francés reapareció en los medios y se mostró más flaco. Christophe contó el motivos de su gran pérdida de peso.

El reconocido chef francés, Christophe Krywonis (53) ganó una gran popularidad en nuestro país, luego de ser uno de los jurados más exigentes de Master Chef, a partir de allí se ganó el corazón de todos. Ahora, hizo una aparición nuevamente en los medios y causó una gran sorpresa, con su nueva apariencia.

El chef bajó 25 kilos. El gran cambio en su vida se dio cuando superó los 135 kilos, y detalló en Morfi : “Fue cuando supe que tenía diabetes, en mayo del año pasado, con un pico muy alto. Y me asusté. Porque la diabetes es una muerte silenciosa, que te agarra y no te das cuenta, podés perder la vista, duelen los riñones y en los casos extremos algunos son amputados. Eso me asustó, hace años que venía postergándolo”

Por eso, se puso en marcha para revertir su peso. En primer lugar, se fue a Córdoba donde en un spa donde hizo psicoterapia, dieta estricta, ejercicios, con los que adelgazó los primeros 9 kilogramos. Luego, en febrero se sometió a una manga gástrica, y explicó de qué se trata: “Produce un achicamiento del estómago, lo cortan y lo cosen. Según los cirujanos, no era necesario un bypass gástrico por mi vida y mi condición física. No soy consumidor de alcohol, no fumo ni me drogo. Tengo una vida normal”.

Y Christophe, concluyo: “Lo más importante no está a la vista, está todo en lo mental. Después de la operación te sentís mucho mejor, te vuelve el buen humor, las ganas de hacer las cosas mejor todavía”.



