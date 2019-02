//El calentamiento global seguirá marcando temperaturas máximas hasta 2023

Previsiones poco alentadoras

Según un estudio, si las observaciones para los próximos 5 años siguen el pronóstico, la década 2014 a 2023 sería la más cálida en más de 150 años. Afirman que es probable que el calentamiento sea mayor en gran parte del mundo.

La previsión para la temperatura de la superficie promedio mundial para el período de cinco años hasta 2023 se prevé que esté cerca o por encima de un grado Celsius sobre los niveles preindustriales.

Según un estudio del Met Office británico, si las observaciones para los próximos cinco años siguen el pronóstico, la década 2014 a 2023 sería la más cálida de los años desde que comenzaron los registros.

Las cifras publicadas por la Met Office incluyen datos de varias fuentes, incluida la última publicación de las cifras provisionales para 2018 y la publicación del último pronóstico decadal hasta 2023.

El profesor Adam Scaife, Jefe de Predicción a Largo Plazo en la Met Office, dijo: “2015 fue el primer año en que la temperatura media anual en la superficie global alcanzó el grado Celsius por encima de los niveles preindustriales y los tres años siguientes se mantuvieron cerca de este nivel. Se pronostica que la temperatura promedio global entre ahora y 2023 seguirá siendo alta, lo que potencialmente hará que la década de 2014 sea la más cálida en más de 150 años de registros”.

Prevén mayor calentamiento

Con un promedio de cinco años durante el período 2019-2023, los patrones de pronóstico sugieren que es probable que el calentamiento sea mayor en gran parte del mundo, especialmente en tierra firme y en las latitudes altas del norte, particularmente en la región ártica.

Doug Smith, investigador del organismo meteorológico británico, dijo: “Una serie de temperaturas de 1.0 ° C o más, aumentaría el riesgo de una superación temporal del umbral de 1.5 ° C por encima de los niveles preindustriales.

Las predicciones ahora sugieren alrededor de un 10% de probabilidad de que al menos un año entre 2019 y 2023 exceda temporalmente de 1.5 ° C”.

El límite

Los efectos del cambio climático no se limitan a la temperatura de la superficie. El calentamiento del sistema climático se ve en una serie de indicadores climáticos que crean una imagen de los cambios globales que se producen en la tierra, la atmósfera, los océanos y el hielo.

El pronóstico decadal de Met Office muestra que las temperaturas medias globales de la superficie pueden estar cerca de alcanzar los 1.5 ° C, pero esto sería una superación temporal en lugar del nivel climatológico de calentamiento en el umbral de 1.5 ° C del Acuerdo de París. Fuente: (DPA/Europa Press).-

