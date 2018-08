//El barrendero héroe: Le hizo RCP a niño con convulsiones y le salvó la vida

Alcides, un barrendero de 27 años que trabaja todas las mañanas en las calles de la localidad bonaerense de Pilar, se convirtió en el héroe del barrio Villa Mora. El hombre le hizo reanimación cardiopulmonar (RCP) a un nene de dos años que estaba sufriendo convulsiones y, por actuar tan rápido y llevarlo al hospital más cercano, le salvó la vida.

En diálogo con TN, la mamá del chico explicó que ese día su hijo, Noah, había amanecido con fiebre. “Cuando le estaba cambiando los pañales a mi otro bebé de cinco meses, me doy vuelta y veo que estaba tirado en el piso, duro, con los ojos para atrás”, relató la mujer. Desesperada, salió hasta la puerta de su casa para pedir ayuda, aunque sabía que a esa hora todos sus vecinos estaban trabajando y no había gente en la vereda.

Pero para su fortuna, el barrendero esa mañana había cambiado su rutina de trabajo y estaba cerca del lugar. Como se había olvidado un guante, que se la había caído en la calle, volvió al barrio y justo escuchó el pedido de auxilio.

“Escuché los gritos, pero no veía nada. Hasta que la vi a ella con la criatura y tiré la escobillón para venir corriendo”, detalló Alcides.

Aunque el hombre pasa todos los días por esa cuadra, era la primera vez que veía a Noah y a su mamá. De manera inmediata, agarró al chico, lo acostó en el piso y le hizo las maniobras de RCP para que pudiera volver a respirar. “Le metí el dedo en la boca y le saqué la lengua para que no se ahogue”, agregó.

A contrarreloj, Alcides se dio cuenta de que el chico no reaccionaba y frenó a una camioneta que justo pasaba por esa calle. El hombre que manejaba era un vecino, que sin dudarlo accedió a llevar al barrendero y al nene al hospital Carlos Sanguinetti.

La mamá de Noah no fue con ellos, porque tenía que entrar a la casa a buscar a su bebé que se había quedado en la habitación. Cuando la mujer logró llegar al centro de salud, los médicos le explicaron que su hijo había tenido una convulsión febril, pero que ya estaba fuera de peligro. La rapidez del barrendero fue determinante para que el chico sobreviviera.

“Es la primera vez que hago RCP. No lo aprendí en ningún lado, solo lo vi en la televisión en un programa de Discovery”, admitió Alcides emocionado. La mamá del nene solo tiene palabras de agradecimiento para el hombre. “Los doctores me dijeron que en estos casos no se puede demorar más de 10 minutos para atender al paciente. Estoy eternamente agradecida”, sostuvo.