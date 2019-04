//El Banco Central volvió a bajar las tasas y el dólar superó nuevamente los $44

Renovada presión sobre la divisa



El Banco Central, aplicó una leve baja en las tasas de interés por segundo día seguido y se recalentó la demanda del dólar, lo que provocó que nuevamente llegara a superar los $44 tras escalar unos 57 centavos.

La demora de los dólares de los sectores agroexportadores genera las condiciones propicias para que el mercado sume presión ante cualquier relajo de la política monetaria. Así lo volvió a demostrar este jueves, cuando recalentó la demanda del dólar y lo llevó nuevamente por encima de los $44 tras la decisión del Banco Central de aplicar otra baja en las tasas de interés.

La divisa norteamericana avanzó 57 centavos en la plaza minorista y culminó a $42,43 para la compra y a $44,40 para la venta en casas de cambio y bancos, según el relevamiento oficial de la autoridad monetaria.

El billete verde cortó así la racha bajista que mantuvo durante dos sesiones consecutivas en el spot de los pequeños ahorristas y por primera vez en lo que va de abril se posicionó sobre la barrera de los $44, nivel similar que registró a en las últimas sesiones del mes pasado.

En el mercado mayorista, donde interactúan los grandes jugadores como bancos y empresas y donde se determina el precio de referencia para el Central, la divisa acumuló su segunda jornada en alza. En ese plano es más inmediata la reacción ante cualquier decisión del BCRA.

El dólar finalizó allí a $43,41 (54 centavos por encima del cierre previo) como consecuencia directa de una nueva contracción en la tasa de interés anual de las Letras de Liquidez (Leliq) en pesos que subasta diariamente el Central.

La autoridad monetaria que conduce Guido Sandleris habilitó una nueva contracción en ese rendimiento, cuyo promedio se ubicó en 67.691% (0.29 puntos porcentuales menos que el miércoles). El total, se adjudicaron papeles por 210.023 millones de pesos.

“Relajar la dureza monetaria corre el riesgo de impulsar el tipo de cambio al techo de la zona de no intervención (ZNI). Tampoco parece el camino adecuado para reducir la tasa de inflación. En el diseño del programa monetario, ese relajamiento podía venir si el tipo de cambio se ubicaba en el piso de la ZNI”, evaluó el economista Daniel Artana.

El analista de FIEL agregó que “la Argentina necesita reformas estructurales que le permitan sostener el crecimiento aún en un contexto en el que no haya mucha suerte (en precios de exportación o crecimiento de nuestros socios comerciales). De esa manera se puede disparar el círculo virtuoso de mayores inversiones y exportaciones. La solvencia fiscal y la reducción de sobrecostos al sector privado son esenciales y no se lograrán con slogans de campaña”. FUENTE EL ONCE

