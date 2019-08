//El Banco Central vendió u$s 1279 millones esta semana pero el dólar subió a $62

Mercado cambiario

A pesar del reperfilamiento de la deuda, de nuevas ventas de reservas y una tasa superior al 83%, el dólar subió $62,03, y acumuló un aumento de $17,02 en agosto. El Banco Central lleva vendidos u$s 2038 millones desde las PASO.

Fue una semana en la que el panorama financiero no mejoró y el Gobierno se vio obligado a anunciar un perfilamiento de deuda que puso a la Argentina en default selectivo por 24 horas.

Para contener el precio del dólar, el Banco Central (BCRA) vendió esta semana u$s 1279 millones de reservas, con lo que lleva volcados al mercado u$s 2038 millones desde las elecciones PASO.

A pesar de nuevas ventas de reservas y una tasa superior al 83%, el dólar subió hoy $62,03, con lo que acumuló en el mes un aumento de $17,02.

La divisa finalizó a un promedio de $57,56 para la punta compradora y a $62,03 para la vendedora, indicó el Banco Central. De ese modo, en la semana tuvo un alza de $4,72, mientras que en agosto el avance acumulado fue de $17,02.

En Banco Nación, operó a $61, mientras que la cotización más elevada se dio en Banco Galicia, $63.

En el sector mayorista, el dólar terminó a $59,51, con lo que trepó $15,63 durante el mes. A su vez, a lo largo de la semana, el billete registró un incremento acumulado de $4,36.

El volumen negociado en el segmento de contado fue similar al del día anterior al llegar a US$ 728,789 millones.

El Banco Central concretó ventas por un total de US$ 387 millones en la rueda con lo que en la última semana sacrificó US$ 1.279 millones. Además, convalidó una tasa promedio total diaria de política monetaria de 83,264%.

Tras las dos subastas de Leliq, la tasa promedio total fue 83.264% y el monto total adjudicado fue de $ 165.109 millones, lo que representa una expansión de $ 115.646 millones.

«El monto negociado es poco, nada para un fin de mes. El mercado está esperando si interviene el BCRA», explicó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Ayer el Banco Central (BCRA) vendió u$s 223 millones de sus reservas para mantener el precio del dólar quieto. Así, logró una baja en el segmento mayorista que cortó con seis ruedas consecutivas en alza.

Desde hoy, la autoridad monetaria no venderá los u$s 60 millones diarios que vendía por cuenta del Tesoro en dos bloques de u$s 30 millones.

