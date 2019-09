//El Banco Central logró controlar al dólar en $58,48 pero la tasa quedó en 85 %

Mercado cambiario

Con intervención del Banco Central, el dólar recortó el alza inicial y cerró con una suba de siete centavos. En el Banco Nación, se mantuvo estable a $57. El blue, se sitúa en $63,50. La tasa promedio fue 85.732%.

El dólar amagó con subir pero el Banco Central (BCRA) neutralizó la tendencia con ventas en contado, algo que no hacía desde que la Argentina firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Banco Central logró contener el dólar con ventas directas y la moneda norteamericana cerró a $58,48 para la venta. Así, la divisa experimentó un avance de sólo 7 centavos frente al inicio de semana.

El organismo que conduce Guido Sandleris participó con intervenciones en el segmento de contado, lo cual fue complementado con una elevada tasa de política monetaria, cuyo promedio diario quedó en 85,732%.

En cuanto a las Leliq, la tasa promedio equivalente a la tasa de política monetaria fue 85.732% y el monto total adjudicado fue de $ 232.184 millones, lo que representó una contracción de $ 42.017 millones.

El dólar blue se colocó en los $ 63,50.

Operadores indicaron que en el mercado además se dieron ventas por parte de entidades financieras oficiales.

El dólar minorista borró la suba inicial de $ 1 y terminó sin cambios a $ 57 en las pantallas del Banco Nación (BNA). El dólar mayorista termino a $ 55,98, dos centavos abajo.

La novedad de la rueda fue que el Central vendió en contado y no a través del sistema de subastas que se vio obligado a adoptar desde el acuerdo con el FMI. También se registraban ventas de «bancos amigos».

Con las ventas en contado será difícil calcular con cuánto intervino la entidad, si el BCRA no lo informa sobre el final de la tarde cuando precisa el estado de las variables financieras, entre ellas las reservas.

Fuentes confirmaron que exportadores «estuvieron vendiendo dólares acoplándose al precio que vendía el Central», lo que también sirvió para darle oferta a la rueda.

«Parece que ya no va a licitar más, interviene en forma directa y de esta forma será difícil estimarlo», afirmó Gustavo Quintana de PR Cambio, quien aclaró que tras las medidas adoptadas el domingo «al mercado le cuesta encontrar ritmo y los sistemas operativos no se si están todos actualizados».

Cristian Gardel, de Gardel Trading S.A confirmó que el Central reapareció sin subastas: «Lo que no sabemos es si es en acuerdo con el FMI o no. Esta forma es mucho más discrecional».

«La subasta es un sistema poco efectivo a la hora de influir sobre el precio. No genera casi ninguna influencia y no genera presión sobre el precio. Las ventas discrecionales son mejores aunque resta saber si esto tiene acuerdo con el organismo», apuntó. Fuente: (NA-ElCronista).-

