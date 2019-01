//Echaron a Agustina Kämpfer y ella responsabilizó a Eduardo Feinmann

Afuera de Incorrectas

“Yo denuncié violencia y amenazas, y me echaron. Sí, y lo lamento, pero aun así lo haría de nuevo porque no puedo pedirle a nadie que sea valiente si yo misma no lo soy”, expresó la periodista.

Agustina Kämpfer y Eduardo Feinmann mantienen un fuerte enfrentamiento público que se trasladó de los pasillos de América a sede judicial. A principios de mes, la panelista denunció al periodista por hostigamiento. “Sé que Feinmann va a intentar dejarme sin trabajo después de todo esto. Pero no puedo hacer otra cosa, necesito defenderme”, aseguró la mujer.

En la tarde del lunes, Kämpfer sorprendió a sus seguidores de Instagram con un video en el que contó que fue despedida de Incorrectas y acusó al conductor como el responsable de su desvinculación.

“Quiero contarles que después de haber denunciado a Eduardo Feinmann por haberme insultado, gritado, amenazado en los pasillos de América, me fui de vacaciones y, al regresar, me echaron de Incorrectas. Un productor me confirmó que fue a pedido de la persona que denuncié”, comenzó Agustina.

“No me arrepiento de haber buscado ayuda y de haberme defendido. Le agradezco a Moria Casán, a las ‘vaginas’ (por sus compañeras), a los productores, al equipo técnico y a la productora Jotax por este tiempo de trabajo. Pero por sobre todas las cosas, quiero pedirles que no tomen las consecuencias de mi denuncia como ejemplo y que no piensen ‘mejor me callo porque si no me va a pasar lo que le pasó a Agustina’. Porque así esto no termina nunca”, continuó Kämpfer.

“Yo denuncié violencia y amenazas, y me echaron. Sí, y lo lamento, pero aun así lo haría de nuevo porque no puedo pedirle a nadie que sea valiente si yo misma no lo soy”, concluyó la periodista.

En la publicación que compartió en su perfil, escribió: “A todos los que me preguntaban cuándo volvía a la tele: no va a pasar en lo inmediato. Y a todos los que opinan que no fue violencia de género: ni Feinmann ni nadie puede reemplazar a la Justicia, y él nunca agredió a un hombre en ningún pasillo como lo hizo conmigo. Todos tenemos derecho a opinar lo que queramos, lo que no podemos es ir por la vida agrediendo. Mi denuncia sigue en pie. Gracias equipo de @incorrectasok por el gran 2018”.

