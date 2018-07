//Dramático accidente de una trapecista en un programa de TV

Una trapecista sufrió un dramático accidente durante una peligrosa performance realizada en un reality show estadounidense. Sucedió en la emisión del pasado martes del popular programa American’s Got Talent.Mary cayó desde varios metros de altura cuando realizaba el último truco. Su marido Tyce no pudo sujetar sus piernas y se precipitó al suelo.La escena fue aún más dramática cuando las cámaras enfocaron a la madre y al pequeño hijo de Mary, de 2 años, quienes se encontraban en la tribuna presenciando el show.De no haber sido por la colchoneta que se encontraba en la superficie, las causas del golpe habrían sido graves.Por fortuna, la joven trapecista no sufrió lesiones de gravedad. Sólo un susto.