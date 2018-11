//Docentes argentinos están entre los menos respetados por sus alumnos en el mundo

Según informe, los países en los que el prestigio de los maestros es superior tienen más probabilidades de tener mejor educación. En tanto, el relevamiento indica que los maestros argentinos están entre los peores pagos de los 35 países.

Quizás muchos no lo adviertan, pero cada vez que alguien agrede a un docente, cada vez que se habla en forma despectiva de su rol, cada vez que no se le paga adecuadamente, algún alumno estará más lejos de tener la mejor educación. Es la conclusión a la que llegó el estudio más completo que se hizo hasta ahora sobre la percepción que la gente tiene, en 35 países, sobre sus docentes, y al que Clarín tuvo acceso en exclusiva. El informe será presentado este jueves en Londres.

Investigadores elaboraron un índice sobre la valoración que la gente tiene de los docentes -el Global Teacher Status Index (GTSI)-, que combina ítems como el respeto a los mismos, la preferencia por seguir la profesión, la percepción social sobre el estatus del docente y el respeto de los profesores por parte de los alumnos. La Argentina quedó en el puesto 31 sobre 35 países, sólo por arriba de Ghana, Italia, Israel y Brasil, que quedó último lugar. China fue el país con la calificación más alta seguido por Malasia, Taiwán y Rusia.

Los autores relacionaron la percepción de la profesión docente con los resultados educativos y concluyeron que los países en los que el prestigio de los maestros es superior tienen más probabilidades de tener puntajes más altos en pruebas como PISA.

“Este índice ofrece evidencia de algo que siempre hemos intuido: la relación entre la situación de los profesores en la sociedad y el desempeño de los niños en la escuela. Ahora podemos afirmar con total seguridad que el respeto a los profesores no solo es un importante deber moral, sino que también resulta esencial para los resultados educativos de un país“, afirman en el estudio.

El informe fue elaborado por el National Institute of Economic and Social Research -un centro de investigación independiente de Gran Bretaña-, que consultó a más de 35.000 adultos de entre 16 y 64 años, y más de 5.500 profesores en los 35 países, y que fue financiado por la Fundación Varkey. Es la segunda vez que se hace: la anterior fue en 2013 pero la Argentina no participó.

Desde el Gobierno le dijeron a Clarín que “reconocen” que hay un problema y que el informe los “interpela”. Pero afirmaron que “hay acciones, ejes de la política pública, que salen a buscar la solución de esas percepciones negativas”. “Por una parte, impulsamos la modificación al código de faltas para que se castigue con más severidad a quien agreda a un docente. Además, creamos el premio Maestros Argentinos, de carácter presidencial, que busca reconocer ante la sociedad la labor de los docentes”, dijo Manuel Vidal, jefe de Gabinete del Ministerio de Educación nacional.

El funcionario, de todos modos, relativiza los resultados del informe. “No vamos a entrar en subjetividades, la baja percepción puede influir en los resultados. Pero hay otras causas. Está en crisis la figura del maestro y de la escuela como lugar del saber no sólo en la Argentina. Lo pone en crisis la tecnología, por ejemplo, con YouTube“, afirma Vidal.

“El informe confirma la importancia de apostar e invertir por los docentes. O los fortalecemos de verdad, con respeto, con las formas de trabajo, o no vamos a dar el salto educativo. Hay un dato interesante que muestra el informe y es que los argentinos tienen la sensación de que los docentes trabajan bastante menos de lo que realmente lo hacen. Hay que restablecer los vínculos de confianza”, dijo Agustín Porres, director de la Fundación Varkey Argentina.