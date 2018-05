//Dime dónde vives y te diré cuánto pagas de luz

A la hora de afinar números, el Gobierno aspira a definir con mayor precisión a quiénes les corresponde -o no- pagar la Tarifa Social. Sin embargo, también admiten que hay un porcentaje de población vulnerable que no está informado de este beneficio, o no sabe cómo hacer el trámite. En ese sentido, destacan que unos 400.000 fueron incluidos por geolocalización, por vivir en barrios muy humildes. Son conscientes de que esta cifra es baja en relación al universo total de usuarios, pero apuntan a ampliar este sistema para “poder sumar aquellos que realmente lo necesitan”.