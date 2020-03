//Dieron el alta a la mujer de Nogoyá que estaba internada con Covid 19 en clínica de Paraná

«Buena noticia»

La mujer de 87 años recibió el alta médica en horas de la noche del lunes. Trascendió que con los protocolos correspondientes fue trasladada a un domicilio particular para continuar con su recuperación.

La mujer de 87 años, oriunda de Nogoyá, a la que le confirmaron coronavirus al estar internada en un sanatorio privado de Paraná recibió el alta médica en horas de la noche del lunes. Según radio La Voz, se siguieron estrictos protocolos de aislamiento para trasladarla a un domicilio particular para que siga allí con su recuperación.

Se trata de Ana Folmer, la cual, según había precisado el director del hospital de Nogoyá, Javier Ascúa, había sido llevada «por un familiar al Sanatorio La Entrerriana de Paraná, porque siempre se atendieron ahí, ante lo que en principio era un cuadro de infección urinaria, pero después desarrolló un cuadro respiratorio y a raíz del cual se le hace una tomó de muestra de hisopado que dio negativo para lo que se creía podía ser la causante de esa neumonía. Siguieron investigando hasta que se confirmó que era coronavirus».

Se supo que la misma sigue en cuarentena, al igual que la familia, en la casa de uno de sus hijos.

La palabra de su familia

Tras la difusión del caso, la familia de la mujer decidió aclarar la situación y dar más detalles sobre el estado de salud de la afectada.

José Luis Pereyra, su hijo, explicó que «mi mamá tiene 87 años, vive en Nogoyá. Se maneja de manera muy limitada, no sale a ningún lado. El miércoles me llamó y me dijo que tenía un poco de fiebre. Yo me moví de Paraná a Nogoyá. Llamamos al médico de cabecera, le hizo un control general de nariz, garganta y oído, no tenía nada. Automáticamente mandó a hacer análisis de orina, un urocultivo. El resultado estuvo para el viernes y determinó una infección urinaria«.

«Esa misma tarde ella empezó a toser y por recomendación nos dijeron que la traigamos a Paraná. Hace 10 años que nos atendemos en La Entrerriana, por eso la llevamos ahí. Mi hermano la trajo el viernes, entró directamente a la guardia. Tomaron los recaudos del caso. Ella tenía su informe de orina, tenía fiebre y es paciente de riesgo. El viernes a la noche en la guardia activaron todos los protocolos, le sacaron sangre e hicieron un estudio que determinó que tenía neumonía. Inmediatamente se activó el protocolo de caso sospechoso de coronavirus. La internaron«, relató.

Aseguró que «fuimos al piso 1°, quedó aislada. El sábado a la mañana vinieron los profesionales con la indumentaria necesaria para activar el protocolo, con mascarillas y ropa especial. Le hicieron el hisopado y se envió al Malbrán. Después no supimos nada hasta este jueves a la noche, cerca de las 22, que confirmaron que era coronavirus«.

Aclaró que «el mismo día que la internamos, el viernes, los médicos de guardia, cuando activaron el protocolo, preguntaron si algún pariente había viajado. Les dije que yo había viajado a Brasil. Estuve en Misiones y el día 26 salí de El Dorado, Puerto Iguazú y voy a Foz. El 2 de marzo a la mañana retorné a Paraná. Desde el 2 de marzo a la fecha ni yo ni nadie de mi familia, que se compone por cinco personas, tuvo ningún tipo de síntoma, como tampoco mi hermano. Eso de que mi mamá fue a Brasil, a España y demás es todo mentira«.

«Cuando entré a la habitación, en La Entrerriana, a mí me aislaron. Estuve aislado viernes y sábado. Activaron el protocolo, me enviaron a mi casa en un vehículo especial y acá estamos cumpliendo la cuarentena con mi familia. Seguimos sin tener síntomas. Mi hermano pidió autorización para ir a cuidarla porque ella no se puede mover«, dijo.

Indicó que «yo regresé el 2 de marzo y el protocolo de cuarentena por Brasil se activó el 16 de marzo. En ningún momento ocultamos información como dicen los audios que andan circulando. Recibí un sinfín de audios que denotan agresividad y desconocimiento. La dueña de La Entrerriana estaba azorada con lo que se decía. Es maldad.«. Según supo Elonce, después del viaje a Brasil, que hicieron en auto, recién tuvieron contacto con la mujer el 15 de marzo, en Nogoyá, y, posteriormente, cuando a los días ella avisó que tenía fiebre.

«Nosotros, los cinco integrantes de mi familia, estamos aislados, cumpliendo las condiciones y sin síntomas. La empresa también cumple con las medidas», expresó.

«Están circulando nombres, datos, la empresa. Están haciendo daño. Yo quiero agradecer a la clínica, al Dr. Guillermo Beltramino que lo han defenestrado. Él la atendió a mi mamá en la guardia y a todos los pusieron en cuarentena. Lo más importante es que yo recién hablé con un camillero y me confirmó eso. Están todos bien, hasta ahora sin síntomas», señaló. Fuente: El Once

