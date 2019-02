//Día Mundial del Preservativo: Sólo el 14,5 % de los argentinos los usa

Promueven su uso

Se celebra este miércoles, como todos los 13 de febrero. En esta jornada se busca incentivar la utilización responsable para evitar enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.

La celebración del Día Internacional del Preservativo busca, desde el año 2012, incentivar su uso responsable y así prevenir enfermedades de transmisión sexual como también embarazos no deseados.

Fue establecido por la Fundación para el cuidado del Sida y se replica en más de 31 países. La fecha se dispuso por ubicarse un día antes de “San Valentín” y busca generar conciencia entre los jóvenes.

“A partir de las respuestas de más de 30.000 personas a las que realizamos la prueba rápida y confidencial de VIH, hemos determinado que sólo el 14,5% utiliza siempre el preservativo, mientras que el 65% lo usa en algunas oportunidades y el 20,5% reconoció no usarlo nunca”, informan Miguel Pedrola, Director Científico para Latinoamérica y el Caribe, y Natalia Haag, Coordinadora Nacional de Prevención y Testeo de AHF Argentina.

Una de las razones principales de contagio de infecciones de transmisión sexual sigue siendo el desconocimiento, la discriminación y desinformación, como también la falta de educación sexual en las casas y las escuelas. Y es que existe una especie de rechazo al condón entre los jóvenes, por lo cual es fundamental la existencia de campañas que apunten a su uso constante y correcto en las relaciones sexuales.

En 2018, AHF Argentina distribuyó gratuitamente más de 627.000 preservativos de su marca propia LOVE en el país. “Es una realidad que haber perdido la costumbre de usar condón aumenta las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y la mejor forma de protegerse es teniendo relaciones sexuales seguras”, afirman los representantes locales de AHF Argentina. Por esta razón, desde la organización se promueve la prevención del VIH / ITS y opciones de estilo de vida saludables compartiendo información sobre el uso correcto del preservativo.

Por esto informan que es importante revisar la fecha de vencimiento del preservativo; usarlo desde el comienzo de la relación sexual; abrir el sobre con cuidado para que no se rompa el preservativo; no utilizar elementos cortantes ni abrirlo con los dientes; apretar la punta del preservativo para sacar el aire antes de apoyarlo en el pene erecto porque, si queda inflada, se puede romper durante la relación; desenrollarlo hasta la base del pene, cuidando que no quede inflada la punta; no usar vaselina, aceite o crema de manos porque éstos pueden dañar el preservativo; y debe ser usado una sola vez y tirarlo a la basura.

