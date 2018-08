//Después de 6 días, rescatan a 2 pescadores que se habían perdido en el río

Luego del rescate a cargo del equipo de Guardavidas y Defensa Civil local, Zárate y Vivas fueron derivados por personal del SAME al Hospital Evita Pueblo, donde quedaron internados.

“Les tienen que hacer análisis porque llegaron deshidratados.Todavía no pude ver a mi hijo ni conversé con los médicos. Estamos todos los familiares acá, la verdad que fue un volver a nacer“, le dijo a Clarínel papá de Enzo, Leonardo Zárate, desde el centro de salud.

Ahora fluye la emoción y la alegría, pero durante toda la semana se vivieron horas difíciles.

¿Cómo empezó todo? “Se fueron a pescar y en un momento se perdieron en el bosque. No hubo ningún tipo de comunicación, ya que no se habían llevado los celulares. Estuvieron seis días sin comer y tomando agua de lo que podían encontrar“, precisó Zárate.

Los jóvenes habían ido con otro amigo que prefirió volver a su casa y no seguir. Consideró arriesgado avanzar en un área de “selva marginal”, pantanosa y con vegetación muy tupida entre arroyos que desembocan en el río.

Durante el rastrillaje hubo incertidumbre y las noticias no eran alentadoras. El hallazgo de los perros de la división K9 de rastros de los jóvenes, elementos de pesca y bebidas que habrían llevado frente a una tosquera cercana a la línea de ribera, y la búsqueda sin éxito de embarcaciones y buzos, alimentó la hipótesis de que se hubiesen ahogado. Pero el operativo siguió y llegó el llamado del alivio.

“Uno de los comisarios de la Cuarta nos avisó que los habían encontrado y fuimos. Gracias a Dios aparecieron con vida. No tengo palabras para agradecer todo el despliegue municipal, provincial y nacional”, destacó Leonardo Zárate.

Desde la Jefatura Departamental de Quilmes explicaron: “Las tareas fueron llevadas a cabo por tierra, aire y agua utilizándose motos y drones, como así también los vehículos destinados al recorrido en terrenos de difícil acceso”.

Y agregaron que los jóvenes fueron “rápidamente asistidos por personal de salud, quienes constataron que estaban deshidratados pero gozaban de buen estado de salud en general“.

Por su parte, una tía de Enzo publicó un extenso mensaje en su cuenta de perfil Natthalia Zarate de Facebook: “Ahora con una sonrisa nuevamente en mi cara y el alma en el cuerpo puedo decir que los chicos están bien, con deshidratación y un poco lastimados. Pude volver a darle un abrazo y un beso enorme a mi vida, Enzo, y también a Lucas. De parte de la familia Zárate estamos eternamente agradecidos a inalcanzables personas, tanto Policía, Bomberos, Guardavidas, Prefectura, médicos, buzos, la Municipalidad de Berazategui, Nación, fiscales, psicólogos, etc. ¡¡Demasiadas personas que trabajaron día y noche para que los chicos hoy estén de nuevo con sus familias!! Gracias, porque ustedes no bajaron los brazos nunca y nos ayudaban a que nosotros tampoco lo hiciéramos. Destaco a los perros, ‘¿por qué?’, dirán. Los perros guiaron a todos los rescatistas“. Y concluyó: “Gracias a todas las personas que compartieron, llamaron y mandaron mensajes porque fueron muchos y siempre a alentarnos a no perder jamás la fe!!! Sí gente, estamos felices.Gracias a todos, uno nunca puede imaginar lo que se siente hasta que pasa…”.

Clarín

