//Despidos y suspensiones: La situación de Longvie es cada vez más compleja

La firma entró en calificación de “Perspectiva Negativa”. Prevén dificultades para refinanciar sus deudas por el fuerte aumento de la tasa de interés. También se suma la caída de ventas y el incremento de las tarifas de servicios.

La firma de artículos para el hogar Longvie atraviesa una complicada situación financiera, como consecuencia de la caída de la demanda junto con las altas tasas de interés que aplica el sistema financiero. Estos factores están erosionando su liquidez y eso se tradujo en las medidas drásticas que su directorio está tomando, que incluyen

La fabricante de electrodomésticos despidió semanas atrás a más de una docena de trabajadores de su planta ubicada en la provincia de Catamarca donde produce principalmente lavarropas. Y además estableció suspensiones para los próximos días.

De su fábrica situada en el Parque Industrial de Paraná, Longvie decidió despedir a 26 operarios.

Desde la firma los voceros detallan que todo este movimiento se debe a la caída en el consumo de bienes durables, así como también el incremento de los costos de producción y en el aumento de las tarifas de los servicios públicos.

Lógicamente este escenario queda en evidencia en los números globales de la compañía, que recientemente recibió la confirmación de la calificación de “Perspectiva Negativa” por parte de la calificadora de riesgo FIX.

“Longvie concentra el 77% de la deuda financiera en el corto plazo lo que genera un elevado riesgo de refinanciación ante la persistencia de elevadas tasas de interés en el mercado local y la consecuente elevada carga financiera. Asimismo, FIX estima, que la demanda para productos de consumo discrecional enfrentará una caída real para el segundo semestre del ejercicio 2018, produciendo de este modo un impacto negativo en la generación de fondos”, detalla el informe.

A mediano plazo el escenario no parece ser muy positivo para la empresa y así lo describe FIX: “La calificación podría verse presionada a la baja si la demanda continua débil y la compañía no logra reducir los elevados niveles de inventario que expondrían a riesgo de refinanciación. No se visualiza una mejora en la calidad crediticia en el mediano plazo dado el perfil financiero de Longvie, que incluye elevados niveles de deuda con coberturas estrechas y una liquidez ajustada”.

La situación ya venía complicada para la empresa de electrodomésticos porque en su balance anual cerrado en diciembre del año pasado, con ventas totales por poco más de $1.200 millones, tuvo que afrontar pérdidas de alrededor de $22,7 millones.

A diciembre de 2016 y también con ventas de poco más de $1.200 millones, el resultado negativo había sido de $900.000. Sin lugar a dudas el incremento de los costos de producción le viene jugando una mala pasada a la histórica empresa nacional.

En lo que se refiere a los resultados de este año, lógicamente se espera también un resultado negativo muy significativo, pero quizás lo más complicado será afrontar la refinanciación de sus pasivos.

Y en este aspecto, la calificadora de riesgo detalla: “Históricamente la compañía ha demostrado una buena flexibilidad financiera. De todos modos FIX considera que las actuales condiciones del mercado la expondrán a un debilitamiento en su poder de negociación con liquidez será ajustada y elevada carga de intereses que presionarán resultados”.