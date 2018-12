//Denunciaron a Juan Darthés por violar a una actriz en una gira de “Patito Feo”

Denuncia penal

Se hizo público en una conferencia de prensa organizada por el colectivo “Actrices argentinas”. Thelma Fardín, que en ese entonces tenía 16 años, denunció que Juan Darthés abusó de ella en una gira teatral.

Hubo un llamado a conferencia de prensa y un primer indicio que mostró que el colectivo de “Actrices Argentinas” iba a denunciar algo grave: el hermetismo. “Te juro que no te puedo contar qué va a pasar”, explicaban sus voceras. Hubo un segundo indicio, que empezó a ponerle cuerpo a los rumores: la abogada Ana Rosenfeld escribió en su cuenta de Twitter que hoy mismo, horas antes de la conferencia de prensa, iba a renunciar a la defensa del actor Juan Darthés.

Todos los indicios tenían sentido: la actriz Thelma Fardín denunció penalmente que Juan Darthés la había violado cuando tenía 16 años y ambos trabajaban en la tira Patito Feo. Lo hizo a través de un video emitido que hizo llorar a toda la sala, reunida en el Multiteatro.

“Durante 9 años lo anulé para poder seguir hasta que escuché a otra compañera acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo”, dijo. “Tenía 16 años, era una nena. 45 años tenía él”. Contó que estaban en de gira en un hotel en Nicaragua, que Juan Darthés comenzó comenzó a besarle el cuello y que ella le dijo que no.

“Me agarró la mano y me hizo que lo tocara para que sintiera su erección. Me dijo ‘mirá como me ponés’. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no y me metió los dedos. Le dije ‘tus hijos tienen mi edad’ pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró”. Durante el relato, mirando a cámara, la actriz lloró desconsoladamente.

El abuso finalizó porque alguien tocó la puerta para darle una tarjeta y ella pudo salir de la habitación. Y digo que gracias a que otras chicas abusadas por él pudieron hablar antes, ella se animó.

Según su relato, el acoso y la violación sucedieron en la gira teatral de Patito Feo -la novela juvenil e infantil producida por Ideas del Sur- que se emitió entre 2007 y 2008. La gira fue en marzo de 2009 por distintos países de América Latina.

Sucedió en Nicaragua, y ese detalle no es nada alentador. Es el mismo país en el que la hijastra del presidente Daniel Ortega acusó al mandatario de haber abusado sexualmente de ella desde los 11 años. La joven hizo una denuncia formal a los 30 años pero un juez la desestimó con el argumento de que había prescripto.

En ambos casos, si la víctima es menor de edad se agrava la pena en dos terceras partes (8 años más, en caso de violación). En caso de violación a personas de 15 años (o mayores), la pena es de 8 a 12 años de prisión. Esta pena puede aumentar según los agravantes hasta 15 años. La prescripción corre desde que la víctima cumplió la mayoría de edad. A partir de ahí, tiene 20 años antes de que el delito prescriba: sólo pasaron 8.

De haber ocurrido en Argentina habría que remontarse a la norma vigente en ese entonces (aún no existía la Ley Piazza -2011-, ni la ley de “Respeto a los tiempos de las víctimas”, sancionada en 2015).

Lo que dice es que al “abuso sexual con acceso carnal” cuando se trata de una menor de 13 años o “si mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”, le corresponde una pena de entre 6 y 15 años de prisión.

El delito prescribe entre 2 y 12 años después del hecho, de acuerdo a su gravedad. Un tribunal podría considerarlo prescripto, otro podría invocar normas de grada superior (como la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice que debe atenderse el interés superior de la persona menor de edad), y seguir adelante con la acción penal.

El relato de Thelma fue acompañado por la denuncia penal, que es precisamente lo que no pudo hacer Calu Rivero (en su caso, el delito había prescrito). Calu Rivero, además, tuvo que soportar un revés judicial: Darthés, representado por la abogada Rosenfeld, le inició un juicio por calumnias e injurias.

Thelma Fardín, que ahora tiene 26 años, estuvo en la conferencia de prensa junto a un grupo contundente de las actrices más representativas del país que se unieron para apoyarla. Entre ellas, Griselda Siciliani, que actuó en la serie (era la mamá de “Patito”) junto a Darthés.

Griselda Siciliani ya había “bancado” a Calu Rivero, cuando denunció que se había sentido acosada por Darthés en Dulce Amor. Por ese respaldo, un productor de Patito Feo, la había insultado en las redes sociales: “turra”, “mentirosa serial” y “mala compañera”.

En el Multiteatro estuvieron, además, Dolores Fonzi, Jazmín Stuart, Julieta Cardinali, Julieta Díaz, Julieta Ortega, Julieta Zylberberg, Lali Espósito, Laura Azcurra, Nancy Duplaá, Noemí Frenkel, Thelma Fardin, Violeta Urtizberea, Alejandra Flechner, Bárbara Lombardo, Cecilia Dopazo, Cecilia Roth, Cristina Banegas, Mirta Busnelli, Muriel Santa Ana, Verónica Pelaccini, Silvina Acosta, Adriana Salonia, Anabel Cherubito y Andrea Pietra.

