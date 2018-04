//Del Potro volverá a jugar en mayo en el comienzo de su gira en polvo de ladrillo

El argentino confirmó sus próximos torneos y una estrategia para ser número uno. El tandilense se tomará todo abril para descansar y recuperar energías. Después jugará los Masters 1000 de Madrid y Roma; y el Grand Slam de Roland Garros.

Juan Martín Del Potro confirmó hoy su calendario para los próximos torneos y recién volverá a jugar en mayo en el Masters 1000 de Madrid. El tenista argentino decidió tomarse todo abril para descansar y recuperar energías y volver al circuito con todas las pilas para luchar por los primeros puestos del ranking ATP.

Del Potro no jugará ninguno de los torneos menores que hay en abril y recién jugará el Masters 1000 de Madrid donde no defenderá puntos. Tiene todo por ganar. Luego participará del Masters 1000 de Roma donde defenderá 180 puntos (cuartos de final) y posteriormente se presentará en el Grand Slam de Roland Garros donde tendrá que defender 90 puntos (32avos de final).

De esta manera, si Delpo consigue una buena performance en estos tres torneos importantes podrá sumar muchos puntos y acercarse a Rafael Nadal (entre Madrid, Roma y Roland Garros defenderá 3180 puntos) y Roger Federer (no jugará sobre polvo de ladrillo pero no perderá ni sumará puntos porque el año pasado tampoco jugó).

Hola a todos! Les comparto mis próximos torneos. Nos vemos pronto!! 🔜 👋

Here’s my schedule for the clay season. See you soon!! pic.twitter.com/kbiboFFadf

— Juan M. del Potro (@delpotrojuan) 10 de abril de 2018