//De alta, Xipolitakis presentó a Salvador y posteó nuevas fotos del nacimiento

Mamita feliz

La griega dejó la clínica con su bebé en brazos y una enorme felicidad por la reciente maternidad. Poco antes, publicó en las redes sociales nuevas imágenes tomadas en momentos del nacimiento de Salvador.

El pasado miércoles 12 de diciembre Vicky Xipolitakis fue mamá. La exvedette dio a luz a Salvador Uriel, fruto de su relación con el empresario Javier Naselli. El parto fue por cesárea y se produjo dos semanas antes de lo previsto (tenía fecha para el 27 de diciembre). En su cuenta de Instagram, la griega compartió minuto a minuto cómo fue la internación en el Sanatorio Otamendi.

Tras recibir el alta, Vicky se retiró del centro médico con su niño en brazos y acompañada por su pareja. En una nota con TN, la mediática contó cómo fue la llegada de Salvador. “Estaba haciendo una producción de fotos en una pileta y cuando salí me chorreaba un poquito de agua. Dije ‘¿qué es esto?’, pensé que era de la pileta. Y había roto bolsa, pero no podía ser porque me faltaban dos semanas”, detalló.

La griega precisó que, al llegar al Otamendi, los médicos le indicaron que el parto sería por cesárea. “Llamé a mi doctor y le digo ‘estoy perdiendo un poquito de agua’. Me dice ‘rompiste bolsa, vení ya para acá’. Me controló y me dice ‘vamos ya a internarte’. Me pusieron un suero con medicación para ver si dilataba, no dilataba, entonces me llevaron al quirófano”.

Por último, Vicky indicó que pasará las fiestas junto a su familia en Buenos Aires y después viajará a Nueva York. “Nos vamos a quedar un tiempito, para pasar Navidad y Año Nuevo, y más adelante volveremos. Vamos y venimos. Estoy feliz, emocionada, conocí al gran amor de mi vida”, sentenció.

Mientras tanto, desde la clínica había posteado nuevas imágenes de su hijo en el momento posterior al nacimiento.

